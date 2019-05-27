Как можно нечаянно «убить» систему охлаждения летом

Достаточно распространенный случай разрушения радиатора по вине самого автовладельца связан с его загрязнением и вызванной этим потерей охлаждающей способности.

Именно с началом теплого сезона на подсохших после весны дорогах прибавляется пыли, а деревья принимаются распространять пух. Все это в ускоренном темпе засоряет «соты» радиатора и оседает в зазоре между радиаторами мотора и кондиционера.

Если в этой щели и раньше хватало мусора, то с приходом весны и лета «валенок» в ней окончательно уплотняется и затрудняет теплообмен, провоцируя перегрев и вскипание охлаждающей жидкости. Последний эффект особенно опасен, когда мы имеем дело с не совсем новой машиной.

Клапан, автоматически стравливающий избыточное давление в системе охлаждения у такого авто, вполне возможно, уже давно вышел из строя. Из-за него при повышении давления в системе могут лопнуть патрубки, потечь радиатор, лопнуть прокладка в самом моторе.

Последний случай — самый тяжелый. Он грозит «попадаловом» на капремонт или даже замену двигателя.