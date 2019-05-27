Как можно нечаянно «убить» систему охлаждения летом

При должном «умении» вывести из строя радиатор, патрубки и прочие элементы системы охлаждения мотора можно и зимой. Но чаще всего подобные инциденты происходят все-таки в теплое время года, когда нагрузка на эти узлы повышается по понятым причинам.
Максим Строкер

Достаточно распространенный случай разрушения радиатора по вине самого автовладельца связан с его загрязнением и вызванной этим потерей охлаждающей способности.

Именно с началом теплого сезона на подсохших после весны дорогах прибавляется пыли, а деревья принимаются распространять пух. Все это в ускоренном темпе засоряет «соты» радиатора и оседает в зазоре между радиаторами мотора и кондиционера.

Если в этой щели и раньше хватало мусора, то с приходом весны и лета «валенок» в ней окончательно уплотняется и затрудняет теплообмен, провоцируя перегрев и вскипание охлаждающей жидкости. Последний эффект особенно опасен, когда мы имеем дело с не совсем новой машиной.

Клапан, автоматически стравливающий избыточное давление в системе охлаждения у такого авто, вполне возможно, уже давно вышел из строя. Из-за него при повышении давления в системе могут лопнуть патрубки, потечь радиатор, лопнуть прокладка в самом моторе.

Последний случай — самый тяжелый. Он грозит «попадаловом» на капремонт или даже замену двигателя.

Вторая чисто летняя «засада» для радиатора связана, как ни странно, с прохладной и дождливой погодой. В эти периоды на улицах населенных пунктах временами скапливаются целые озера дождевой воды.

Порой настолько глубокие, что машинам форсировать их приходится с волнами, плещущимися у кромки капота. Аналогичные условия возникают, когда автовладелец решает на природе преодолеть водную преграду вброд.

Частенько в момент въезда в воду муфта привода вентилятора охлаждения находится в замкнутом состоянии, то есть лопасти вращаются с той же частотой, что и вал мотора.

Либо электромотор привода крыльчатки охлаждения заставляет ее «молотить» на высокой скорости. Так или иначе, когда быстро вращающиеся лопасти попадают в воду, они деформируются и начинают цепляться за радиатор охлаждения, сминая его «соты», а иногда и полностью ломая их. Результат, так или иначе, один — выведенный из строя теплообменник, а иногда и вытекший антифриз.

Не только резкий въезд в воду может привести к столь печальным последствям, но и езда по совершенно сухой дороге. А именно — бодрое перемещение по грунтовке или ровному щебеночному покрытию.

Тут главная опасность для системы охлаждения — камни. Иной раз они вылетают из-под колес как своей машины, так и других авто по совершенно фантастическим траекториям.

Не редки случаи, когда камень попадал в радиатор и пробивал несколько патрубков. Но порой он ухитряется проникнуть в зазор между лопастью вентилятора и поверхностью «сот».

При таком раскладе камень причиняет уж совсем катастрофические разрушения, практически мгновенно и полностью выводя из строя радиатор.

двигатель, безопасность дорожного движения, летние шины, бездорожье, авария, ремонт
27 мая 2019
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