Как ГИБДД лишает водителей прав на пожизенный срок

Как показывает практика, штрафами, даже большими, нашего брата не запугать. А вот лишение права управления автомобилем, особенно когда жизнь и работа водителя связана с транспортными средствами, выглядит куда более угрожающе. Впрочем, есть и еще кое-что пострашнее.
Некоторые горе-водители не боятся ничего, кроме Господа Бога. Они продолжают ездить без корочки шофера после того как остались без нее в суде. За что подпадают под ст. 12.7 КоАП РФ — арест на 15 суток, 30 000 рублей штрафа или 200 часов общественных работ. Хотя, конечно, стоило бы их лишить возможности управлять автомобилем пожизненно.
Однако, как такового, закона о пожизненном лишении права управления транспортным средством в России нет. Мысль о нем только витает в умах законотворцев. Причем аж с 2009 года.
Правда, это не значит, что однажды не наступит такой момент, когда водитель, превратившись в пешехода, больше никогда не сможет снова сесть за руль.
Суть в том, что в российском административном законодательстве за каждое нарушение ПДД придется отвечать отдельно — тут не действует принцип уголовного права, когда наказание за более тяжкое преступление «поглощает» менее серьезные санкции.
В случае лишения права управления автомобилем за те или иные нарушения правил также действует принцип «суммирования» наказаний, а не «поглощения».
Например, попался водитель на вождении в пьяном виде — 1,5 года лишения. Опять сел за руль «подшофе», оставшись без прав — еще как минимум на полтора года отдалил возврат своего водительского удостоверения. Даже если дал свою машину покататься пьяному соседу. Правоохранительные органы уже сообщали о гражданах, которые таким образом уже лишили себя возможности управлять авто на десятки лет.
Хотя, строго говоря, в России все-таки можно лишиться прав пожизненно. Например, когда выяснится, что человек, ранее в установленном порядке получивший свое водительское удостоверение, больше не может быть допущен к управлению машиной по медицинским показаниям. Отличный пример такого «лишения прав» — небезызвестная Мара Багдасарян. Она стала звездой первых полос федеральной прессы не только благодаря сотням неоплаченных штрафов, но и подложным справкам о состоянии своего здоровья.