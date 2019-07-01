Как ГИБДД лишает водителей прав на пожизенный срок

Некоторые горе-водители не боятся ничего, кроме Господа Бога. Они продолжают ездить без корочки шофера после того как остались без нее в суде. За что подпадают под ст. 12.7 КоАП РФ — арест на 15 суток, 30 000 рублей штрафа или 200 часов общественных работ. Хотя, конечно, стоило бы их лишить возможности управлять автомобилем пожизненно.

Однако, как такового, закона о пожизненном лишении права управления транспортным средством в России нет. Мысль о нем только витает в умах законотворцев. Причем аж с 2009 года.

Правда, это не значит, что однажды не наступит такой момент, когда водитель, превратившись в пешехода, больше никогда не сможет снова сесть за руль.

Суть в том, что в российском административном законодательстве за каждое нарушение ПДД придется отвечать отдельно — тут не действует принцип уголовного права, когда наказание за более тяжкое преступление «поглощает» менее серьезные санкции.