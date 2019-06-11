Автомобили Opel получат российские моторы

Сейчас в активе группы PSA есть завод под Калугой, который может выпускать 125 000 машин в год. Там налажено производство четырех моделей: Peugeot Expert, Traveller, Citroen Jumpy и SpaceTourer. Тут и будут выпускать и легковые модели Opel. Производственные мощности завода включают штамповку, сварку, окраску и непосредственно сборку машин. Таким образом, степень локализации достигает 40%.

Французы намерены увеличить этот показатель, за счет начала производства в России двигателей и коробок передач. Топ-менеджеры заявляют, что речь идет не только о сборке агрегатов, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов, таких как головка блока цилиндров, сам блок цилиндров и коленчатый вал.