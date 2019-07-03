Как правильно проезжать по лужам, и какая глубина критичная для авто

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Разгул стихии, который прокатился по городам и весям, потребовал навыков выживания и преодоления препятствий не только у водителей из отдаленных сельских районов, но и у горожан. Последним порой просто не хватает знаний. Как форсировать улицу, если она превратилась в реку, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Глубина погружения, которую обеспечил москвичам и гостям столицы циклон, порой достигала 30 сантиметров, а в «особо отличившихся» районах превосходила отметку в полметра. Реально ли преодолеть такую лужу на легковом автомобиле? Да, если руки знают, а голова — отдает себе отчет. Немного теории и стальные нервы — вот все, что необходимо водителю.

Первым делом следует оценить «водоем»: если там умудрились уже утонуть несколько внедорожников, а в данный момент беспомощно барахтается ГАЗ-66, то «переплыть» такую лужу можно только на лодке. Либо — на грузовике «УРАЛ».

Если ничего из вышеописанного под рукой не оказалось — смело разворачивайтесь. Ищите, как любят говорить столичные власти, пути объезда. Лучший способ дать точную оценку этому безобразию — проверить самому. Мокрые ноги — не худшие последствия столичного цунами.

Автопроизводители редко пишут максимально допустимую глубину погружения для легковых автомобилей — это удел внедорожников — но одно правило, применимое ко всем, есть: всё, что выше колеса, опасно для автомобиля.

Залитые свечи и аккумулятор, генератор и стартер, мокрый салон и вода в фарах — цветочки.

От неумелой попытки «взять глубину» с бензиновым автомобилем может случится «гидроудар», лечить который дорого и сложно. Умельцы, что залетают в воду на полном газу, поднимая волны брызг, просто не видели еще счетов за ремонт. Поэтому лучше семь раз отмерить и только потом один раз проехать.

Убедившись в допустимой глубине лужи, можно аккуратно и медленно ее взять: плавно, на «ровном газу» и «прямых» колесах, заходим в пучину, начиная добавлять «джазу» после преодоления самой глубокой точки. Главное тут — не бояться и делать все по науке. Медленно и верно проходим спуск, достигаем нижней отметки и начинаем выход, плавно открывая дроссель.

Наша задача — толкать волну перед собой, не давая ей обрушиться на капот, заливая хрупкую электронику и проводку современного высокотехнологичного автомобиля. Залитый блок управления двигателем, например, легко обойдется и в 50 000, и в 100 000 рублей, в зависимости от модели авто.

Лучший способ избежать проблем с водой — объехать лужу. Но если такой возможности нет, то форсировать водную преграду надо с умом и аккуратностью, не давая спуска эмоциям и азарту. Так и только так можно сберечь автомобиль и собственные нервные клетки, которые, как мы знаем, не восстанавливаются.

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3 июля 2019
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