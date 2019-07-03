Как правильно проезжать по лужам, и какая глубина критичная для авто

Глубина погружения, которую обеспечил москвичам и гостям столицы циклон, порой достигала 30 сантиметров, а в «особо отличившихся» районах превосходила отметку в полметра. Реально ли преодолеть такую лужу на легковом автомобиле? Да, если руки знают, а голова — отдает себе отчет. Немного теории и стальные нервы — вот все, что необходимо водителю.

Первым делом следует оценить «водоем»: если там умудрились уже утонуть несколько внедорожников, а в данный момент беспомощно барахтается ГАЗ-66, то «переплыть» такую лужу можно только на лодке. Либо — на грузовике «УРАЛ».

Если ничего из вышеописанного под рукой не оказалось — смело разворачивайтесь. Ищите, как любят говорить столичные власти, пути объезда. Лучший способ дать точную оценку этому безобразию — проверить самому. Мокрые ноги — не худшие последствия столичного цунами.

Автопроизводители редко пишут максимально допустимую глубину погружения для легковых автомобилей — это удел внедорожников — но одно правило, применимое ко всем, есть: всё, что выше колеса, опасно для автомобиля.