LADA 4x4 Bronto поменяют внешность

Пока АВТОВАЗ только работает над обликом будущей LADA 4x4, тольяттинская фирма «Авторитет Пласт» решила освежить LADA 4x4 Bronto и готовит стайлинг-пакет для модели. Он включает несколько деталей и первая их них, изображение которой тольяттинцы выложили в интернет, решетка радиатора. Ожидается, что с ней Bronto станет выглядеть еще агрессивнее. Предположим, что разработчики предложат и новый дизайн бамперов.

Напомним, что хотя LADA 4x4 Bronto числится в модельном ряду АВТОВАЗа, хотя собирают ее мелкими сериями и не на мощностях завода. Машина отличается повышенными внедорожными возможностями. В обоих ее мостах стоят самоблоки с коэффициентом блокировки 0,65. Главные пары — с передаточным отношением 4,1. Амортизаторы от Chevrolet Niva, пружины усилены. Колеса размерностью 235/75 R15 с шинами для езды по грязи. Дорожный просвет автомобиля увеличен до 240 мм.