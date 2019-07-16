UAZ Patriot хвастается французским «автоматом»

Это уже второе фото «автоматического» UAZ. Ранее завод опубликовал снимок рукояти селектора «автомата». Ожидается, что такая же трансмиссия будет и на UAZ Pickup. Этот шестиступенчатый «автомат» ульяновцы позаимствовали у французской компании Punch Powerglide. Коробка, откровенно говоря, старая: в свое время ее поставляли, для некоторых моделей Cadillac и BMW.

Напомним, что обновленный Patriot получит 2,7-литровый мотор ЗМЗ-Pro с доработанной системой охлаждения. Мощностные характеристики останутся прежними — 150 л. с. и 235 Н. м. момента. Собирать моторы будут в городке Заволжье. Предварительный объем выпуска — 10 000 штук в год.