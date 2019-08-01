Mitsubishi ставит рекорд по экспорту автомобилей

Напомним, что японская марка имеет свои конвейеры и на территории России. На заводе «ПСМА Рус», совместном предприятии с Peugeot и Citroen, Mitsubishi собирает самые популярные на отечественном рынке кроссоверы Outlander и внедорожники Mitsubishi Pajero Sport. А пикапы L200 к российским потребителям привозят из Таиланда.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Pajero Sport тоже стал рекордсменом подстать производителю. «Вездеход» в серийном варианте со 181-сильным дизелем под капотом и без дополнительного оборудования, а также без посторонней помощи и ремонта, покорил Эльбрус. Автомобиль с экипажем из двух человек поднялся на высоту 3860 м над уровнем моря. Подробнее — здесь.