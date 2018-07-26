У Land Rover появится новая модель Road Rover

Вероятно, предполагаемая шикарная и экологичная новинка в первую очередь будет ориентирована на рынки США и Китая, сообщает Аutocar. Британские автоэксперты ожидают дебют концепта в 2019 году на Международном мотор-шоу в Лос-Анджелесе. А ценник украсит машину цифрой в 90 000 фунтов стерлингов, в рублях — это около 7,5 млн. по актуальному валютному курсу. По роскоши машина сможет соперничать с Mercedes-Benz S-Class.

Специалисты бренда уже начали разработку первого Road Rover, которая ведется параллельно с созданием Jaguar XJ следующего поколения. Оба этих автомобиля будут построены на новой алюминиевой архитектуре. Не исключено, что обе модели получат приблизительно идентичные габариты.

Силовая установка сможет помочь автомобилю покрыть на одной зарядке расстояние не меньше 480 километров, а также разогнать автомобиль до первой сотни быстрее, чем за 5 сек.

Кстати, стало известно, что Jaguar Land Rover собирается выпускать все свои новые модели в электрическом и гибридном вариантах. Этот план компания собирается осуществить в ближайшие пару лет.