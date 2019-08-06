Какие на самом деле машины и откуда поступают на российские авторазборки

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Заманчивое предложение — купить подержанную деталь с автомобиля, который всю свою жизнь возил европейкую бабушку по идеальным дорогам Старого Света, не знающих ни ям, ни реагентов. Как новая, только лучше и дешевле! Надеетесь на чудо «авторазбора»? Нет, не надейтесь. И вот почему.
Эдуард Раскин

За Уральским хребтом правит бал Япония, снабжающая поношенными запасными частями Урал, Сибирь и Дальний Восток. Техника там превалирует соответствующая, так что авторазборщикам изделий из Страны Восходящего солнца хватит работы еще на долгие годы.

А вот европейская часть тесно связанна с Европой и ее автопромом. Казалось бы, нам везут «старушек», чей срок годности еще не вышел, есть что донашивать, изрядно сэкономив на жадных дилерах и продавцах новых запасных частей. Все так. Но, как обычно, есть одно но: выбирать надо головой, а не кошельком, и внимательно смотреть на то, что кладут. Иначе есть все шансы «остаться с носом». То есть купить совсем не ту «Европу».

Дело в том, что европейцы не стремятся менять машины каждые три года. Свежего транспорта там, конечно, немало, но львиную долю составляют автомобили значительно старше трех лет. И желанием отдавать их за копейки нашим разборщикам никто особо не горит. Правда, к Англии это не относится!

В Королевстве очень жесткие экологические законы, и техосмотр не купить, так что вполне еще свежие по российским меркам авто оказываются не у дел. Тут-то их и поджидают аукционы, где за 1200 фунтов стерлингов можно купить идеальный Mercedes W220, а за 2000 тех же самых фунтов уже продают ранний Range Rover Sport. Золотое дно, однако.

Впрочем, губу лучше закатать: двигатель и коробка, действительно, подойдут и нам, можно брать, если верите продавцу. А вот многие элементы, увы, придется дорабатывать: фары с праворульной машины, как по закону подлости, будут светить в другую сторону, салон, кроме заднего дивана и задних же дверных карт, откажется вставать на свои места и даже зеркала заднего вида отчего-то будут показывать совсем другое, как ни крути. Может дело в том, что водитель, по мнению всех этих железок, сидит с другой стороны?

Более того, комплектации на российском и британском рынке настолько разные, что найти, например, зеркало с подогревом достаточно сложно, а вот складывающиеся автоматически попадаются регулярно. Бампера есть любые, но вот парктроники на них зачастую не ставили. Даже на богатые комплектации.

А цветов отделки внутреннего интерьера было больше, чем в России, так что подобрать одно кресло — невероятно сложно. Водительское же место придется и вовсе переделывать, вставляя в «родной» каркас новые подушки. Можете сделать сами — хорошо, а коли нет — дешевле искать сразу от «леворучки». Ковер в салон и задний диван, как и «баранка», отличаться не будут, а вот центральная консоль и ее элементы — не подойдут.

Прежде, чем приобрести деталь на разборке — уточните места прописки автомобиля. Продавцы могут подсказать даже VIN-код. Проверьте донорский орган на совместимость и только потом совершайте сделку. А вот задавать вопросы о пробеге бессмысленно: машины приходят в уже «разделанном виде», в контейнерах — так значительно дешевле — и авторазборщик, порой, просто не знает, сколько именно километров проехал тот или иной узел.

Одним словом, покупателю подержанных запчастей можно пожелать только удачи, потому что без нее добротную деталь просто не купить. Особенно если речь идет не о кузовных панелях, а об агрегатах, навесном оборудовании и подвеске. И, конечно же, тормозах.

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6 августа 2019
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