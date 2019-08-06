Какие на самом деле машины и откуда поступают на российские авторазборки

За Уральским хребтом правит бал Япония, снабжающая поношенными запасными частями Урал, Сибирь и Дальний Восток. Техника там превалирует соответствующая, так что авторазборщикам изделий из Страны Восходящего солнца хватит работы еще на долгие годы.

А вот европейская часть тесно связанна с Европой и ее автопромом. Казалось бы, нам везут «старушек», чей срок годности еще не вышел, есть что донашивать, изрядно сэкономив на жадных дилерах и продавцах новых запасных частей. Все так. Но, как обычно, есть одно но: выбирать надо головой, а не кошельком, и внимательно смотреть на то, что кладут. Иначе есть все шансы «остаться с носом». То есть купить совсем не ту «Европу».

Дело в том, что европейцы не стремятся менять машины каждые три года. Свежего транспорта там, конечно, немало, но львиную долю составляют автомобили значительно старше трех лет. И желанием отдавать их за копейки нашим разборщикам никто особо не горит. Правда, к Англии это не относится!