Новый Mercedes-Benz S-класса выкатили на тесты

Новый Mercedes-Benz S-класса сможет похвастать свежей внешностью. Об этом свидетельствуют шпионские снимки, попавшие в распоряжение зарубежного издания Carscoops. Судя по всему, седан получит новую оптику с матричными фарами и выдвижные внешние дверные ручки. Кроме того, авто обзаведется решеткой радиатора иной формы.

По предварительным данным, S-класс укомплектуют автопилотом третьего уровня, когда автомобиль может самостоятельно передвигаться по прямой по автодорогам с разметкой, в остальном водитель должен брать управление на себя.

В арсенале «немца» будет ряд гибридных силовых установок с бензиновыми или дизельными «шестерками» — на выбор. Скорее всего, покупателям также будет предложен автомобиль, работающий исключительно от батареек. А модель, доработанную AMG, вооружат V8 с двойным наддувом с 48-вольтовой гибридной надстройкой.

Премьера новинки ожидается в 2020 году. А между тем, автостроитель из Штутгарта задумался о том, чтобы сократить свою продуктовую линейку: первым на очереди — Mercedes-Benz X-класса.