7 вещей, которые водители и пассажиры никогда не должны делать в машине

Находясь за рулем, вы — помимо точных систем, контролирующих безопасность передвижения — полагаетесь, в том числе, и на свои органы чувств: зрение, обоняние, осязание и, конечно же, слух. Попробуйте, выключить что-то из этого списка, и картина восприятия мира вокруг вас станет не полной. То же самое происходит, когда водитель надевает наушники.

Он слышит музыку, но то, что ему кто-то сигнализирует, пытаясь донести, что он не прав или о грядущей опасности — не слышит. Меломан качает головой в такт любимому треку, но визг тормозов приближающегося КамАЗа пропускает в прямом смысле мимо ушей. Не слышит он и звука сирены «скорой помощи».

Без обуви

И хотя этот пункт больше касается женщин, некоторым мужчинам тоже не мешало бы это знать. После длинного дня, проведенного на каблуках, нет приятнее ощущения, когда их, наконец-то, снимаешь. Да и водить в туфлях на шпильке неудобно и чревато испорченной набойкой и стертым лаком на каблуке. Однако не все девушки возят с собой в автомобиле сменную обувь. И зря.