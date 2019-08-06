7 вещей, которые водители и пассажиры никогда не должны делать в машине

Автомобили настолько плотно интегрировались в жизнь человека, что стали для нас не только доступным средством передвижения, но и любимым креслом, и кроватью, и столовой — вторым, можно сказать, домом. Где можно расслабиться, ведь в родных стенах все и всегда под контролем. Увы, на самом деле это совсем не так, и подобное отношение к транспортному средству приводит подчас к роковым ошибкам…
Многие из нас не раз видели, как симпатичная пассажирка на переднем кресле соседнего авто, наслаждаясь поездкой, изящно закидывает ноги на переднюю панель. Вид пары стройных конечностей порой настолько роскошен, что, кажется, ими можно любоваться вечно.
Вот только с этими мыслями, романтичный водитель может доехать не до дома, а до больницы или, что еще хуже, до морга. Поэтому не стоит отвлекаться от дороги, ни при каких обстоятельствах.
Теперь рассмотрим ситуацию со стороны обладательницы пары тех самых ножек. Она устала и желает большего комфорта. Собственно, поэтому и положила ноги на переднюю панель. Но профессиональному водителю это говорит лишь о том, что ни дама, ни ее спутник за рулем не знают, что подушка безопасности при аварии выстреливает со скоростью более 300 км/ч, а время ее срабатывания от удара до раскрытия — доли секунды. Поэтому даже небольшая авария может обернуться для любителей положить ноги на переднюю панель серьезными переломами и даже смертью. Так что учтите это, и расскажите другим.
Езда в наушниках
А вас удивляют водители, управляющие машиной в наушниках? Увы, но таких можно встретить даже в дорогих иномарках, чьи аудиосистемы состоят отнюдь не из старенькой магнитолы и двух средней паршивости колонок. Впрочем, поговорить хочется не о меломанских пристрастиях таких персонажей, а о той опасности, которую они несут своими привычками.
Находясь за рулем, вы — помимо точных систем, контролирующих безопасность передвижения — полагаетесь, в том числе, и на свои органы чувств: зрение, обоняние, осязание и, конечно же, слух. Попробуйте, выключить что-то из этого списка, и картина восприятия мира вокруг вас станет не полной. То же самое происходит, когда водитель надевает наушники.
Он слышит музыку, но то, что ему кто-то сигнализирует, пытаясь донести, что он не прав или о грядущей опасности — не слышит. Меломан качает головой в такт любимому треку, но визг тормозов приближающегося КамАЗа пропускает в прямом смысле мимо ушей. Не слышит он и звука сирены «скорой помощи».
Без обуви
И хотя этот пункт больше касается женщин, некоторым мужчинам тоже не мешало бы это знать. После длинного дня, проведенного на каблуках, нет приятнее ощущения, когда их, наконец-то, снимаешь. Да и водить в туфлях на шпильке неудобно и чревато испорченной набойкой и стертым лаком на каблуке. Однако не все девушки возят с собой в автомобиле сменную обувь. И зря.
Помимо того, что голая ступня легко соскальзывает с педалей и по устойчивости уступает ноге в ботинке, она не способна создать должное усилие. Поверьте, результаты не заставят себя долго ждать. Как минимум — вы пролетите мимо своего поворота, как максимум — выкатитесь на оживленный перекресток на красный сигнал светофора.
Макияж
Любимое дело женщин-автомобилистов в пробках — подкрасить губы, подвести глазки, припудрить носик. Делается все это — в целях экономии времени — на ходу. И это, девушки, очень грустно…
Ведь когда в одной руке помада, в другой — кисточка для глаз, а между коленями, которые подпирают руль, чтобы тот не крутился, зажат мобильник, вы будете красиво выглядеть разве что на столе у патологоанатома, которому, собственно, останется констатировать факт, что красота — это страшная сила.
Нет-нет, на кофе мы не намекаем. Специалисты говорят, что вполне допустимо ехать и изредка потягивать бодрящий напиток, возвращая руку на «баранку» всякий раз, когда сделаешь глоток. А вот злоупотребление фастфудом за рулем вредно не только ожирением: оно может привести к непредсказуемым последствиям.
Кгда в одной руке бургер, а другой вы хватаете картошку, вставленную в подстаканник, чем вам остается рулить? Увы, но ситуации на дороге могут развиваться стремительнейшим образом и за доли секунд, которых вам может не хватить, пока вы будете избавляться от бутербродов и напитков и пытаться скользкими от жира ладонями удержать руль.
Флирт и ругань
Флирт и ругань одинаково опасны, если происходят за рулем. Отвлекаясь в пробке на разговоры с красоткой из автомобиля в соседнем ряду, вы рискуете потерять и ее, и часть наличности из своего кошелька — из-за невнимательности, можно легко не увидеть, что впереди идущий автомобиль остановился. Поэтому, при взаимной симпатии намного правильнее будет остановиться и обменяться телефонами, чем романтично болтать через открытые окна, создавая аварийные ситуации.
Еще хуже, когда вы начинаете ссориться со своей половиной. Вы не только отвлекаетесь друг на друга, но и нервничаете, из-за чего ваша езда становиться агрессивней, а внимательность уступает место злости и возмущению. Не давайте волю чувствам, находясь за рулем. Досчитайте до десяти, выдохните и оставьте все на потом. А там, глядишь, и ругаться расхочется.