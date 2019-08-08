Названы самые продаваемые пикапы в России

Лидером продаж стал UAZ Pickup с показателем в 2412 единиц (-3%), отодвинувший на второе место Toyota Hilux. За «японца» рублем проголосовали 1289 россиян, подняв сбыт на 2,6%.

Первую тройку замыкает Mitsubishi L200, разлетевшийся тиражом в 869 экземпляров (-38%). Последний, напомним, не так давно обновился, и в конце зимы добрался до наших просторов.

В четвертую строчку аналитики портала «Автостат Инфо» вписали грузовик ВИС-2349, собранный на базе дорестайлинговой LADA Granta (600 машин, −19%). За ним следует Volkswagen Amarok (284 авто, −10%). А с шестого по девятое места заняли: Mercedes-Benz X-класса (148 авто, +92%), переделанный LADA 4x4, получивший название ВИС-2346 (136 штук, +41,7%), Isuzu D-Max (116 автомобилей, +137%) и недавно попавший под отзыв FIAT Fullback (103 пикапа, −6,4%).

Кстати, не так давно специалисты подсчитали продажи «праворульных» машин, составив рейтинг популярности. Их за полгода было реализовано 288 400 автомобилей, что на 1% меньше прошлогодних данных.