В России отзывают FIAT Fullback из-за опасных подножек

Из-за плохого крепежа подножки у пикапа FIAT Fullback могут даже отвалиться окончательно. Чтобы решить проблему, в дилерских сервисах поменяют некондиционные заклепки на надежные болты.

Чтобы узнать, владельцы каких конкретно авто приглашаются к «официалам», необходимо найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список в VIN дефектных машин, и сравнить идентификационные номера из перечня с тем, что прописан в ПТС. При совпадении, следует обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт. Запчасти и работы, связанные с этим браком, производитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что Fullback — по сути перелицованный Mitsubishi L200. В России предлагается «Фуллбэк» с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 154 или 181 л.