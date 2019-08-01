Пять пугающих проблем с машиной, при которых можно не обращаться в автосервис

Фото hlps.ru
Загорелась лампочка на панели приборов, из под капота доносится подозрительный звук, автомобиль не заводится? Не спешите звонить дилеру, который гарантированно обдерет до нитки. Некоторые из, казалось бы, серьезных проблем вполне можно решить самостоятельно и за гораздо меньшие деньги, чем попросят в сервисе.
Лика Затворная

Масленка

Пиктограмма «Масленка» может загореться как при критических проблемах (не работает масляный насос, датчик давления масла, а то и вовсе при неполадках в двигателе), так и при низком уровне масла. В любом случае, лучше остановиться и, вооружившись чистой салфеткой, смело лезть под капот. Затем необходимо найти масляный щуп, протереть и снова установить на место до упора, а затем снова вытянуть. На нижней части щупа есть разметка с минимальным и максимальным уровнем смазки. Если он уровень ниже минимального значения, нужно его просто долить до среднего значения. При этом стоит доливать порционно — по 200—300 грамм, после чего подождать пару минут и повторить проверку уровня. Заливать с запасом не стоит — это чревато другими, вполне серьезными, проблемами.

Фото mbworld.org.

Когда уровень масла в норме, можно завести мотор, но продолжать пристально следить за лампочкой с «Масленкой». Если не горит — едем дальше. Но все равно поглядывайте на панель приборов. Если горит, заглушите двигатель, вызывайте эвакуатор и двигайтесь в сторону сервиса — тут нужна серьезная диагностика и, возможно, ремонт.

Check Engine

Как правило, эта контрольная лампа загорается, когда электроника обнаружила в работе двигателя или трансмиссии ошибку и сохранила ее код в своей памяти. Для начала необходимо проверить, насколько плотно закручена крышка бензобака. Если она повреждена или вы забыли ее на заправке, это станет причиной не герметичности топливной системы, что повлияет на расход топлива. В свою очередь, электроника незамедлительно на это среагирует, включив Check Engine.

Если с крышкой порядок, нужно смотреть код ошибки. Как правило, сделать это можно практически в любом профильном сервисе. А уже после результатов сканирования принимать решение. Например, введя код ошибки, а также марку и модель автомобиля в поисковую строку, можно найти причину неисправности и методы ее устранения. Поверьте, заменить свечи, датчик лямбда зонда или массового расхода воздуха совсем несложно.

Фото businessinsider.com.

Фары потускнели

Решить эти проблемы самостоятельно очень легко. Как правило, фары горят тускло из-за окислившихся контактов. Поэтому, прежде чем хвататься за голову, отсоедините лампу от питающего ее разъема и внимательно осмотрите соприкасающиеся поверхности. Если виден налет и признаки коррозии, стоит зачистить контакты специальной жидкостью и стальной щеткой. Затем смазать смазкой, исключающей возникновение коррозии и улучшающей контакт.

Фото avtovzglyad.ru

Если контакты в порядке, ищите причину в предохранителях либо, если предохранители целы, в генераторе. Для этого нужно вооружиться вольтметром либо мультиметром, и измерить напряжение, которое выдает генератор на аккумулятор без нагрузки и под нагрузкой — с включенными фарами, аудиосистемой, климат-контролем. Без нагрузки нормальные значения генератора колеблются от 13,8 до 14,5 В, при силе тока от 80 до 140 Ампер. Под нагрузкой — от 13,7 до 14 В. Показатель ниже 13 В говорит о неисправности генератора. Скорее всего, проблема решиться с заменой щеток генератора.

Быстро моргают поворотники

Быстро моргающая лампочка поворотника говорит о том, что какая-то из ламп в другой фаре или задних фонарях перегорела. Просто визуально проверьте работоспособность всех ламп и замените испорченную.

Фото arrowflorida.com.

Щелчки, да щелк

Эта проблема особенно актуальна в зимний период. В морозы химическая реакция в аккумуляторе замедляется, из-за чего энергии батареи для запуска двигателя может не хватить. Значит, аккумулятор нужно разогреть. Проверните ключ зажигания, но не до конца. Подержите пять секунд, затем выключите зажигание. Через пять минут повторите процедуру снова (раз пять-шесть). И после этого проверните ключ в замке зажигания до конца. Скорее всего, автомобиль заведется.

Фото carused.jp

Но что делать, если это произошло летом? Сперва проверьте контакты на аккумуляторе. Если есть отвертка и гаечный ключ — подтяните крепление. Если нет, снимите ботинок и постучите по клеммам. Так они просядут чуть глубже и контакт с батареей улучшиться. Если и это не помогло, проверьте генератора и натяжение приводного ремня.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
1 августа 2019
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