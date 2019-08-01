Пять пугающих проблем с машиной, при которых можно не обращаться в автосервис

Масленка
Пиктограмма «Масленка» может загореться как при критических проблемах (не работает масляный насос, датчик давления масла, а то и вовсе при неполадках в двигателе), так и при низком уровне масла. В любом случае, лучше остановиться и, вооружившись чистой салфеткой, смело лезть под капот. Затем необходимо найти масляный щуп, протереть и снова установить на место до упора, а затем снова вытянуть. На нижней части щупа есть разметка с минимальным и максимальным уровнем смазки. Если он уровень ниже минимального значения, нужно его просто долить до среднего значения. При этом стоит доливать порционно — по 200—300 грамм, после чего подождать пару минут и повторить проверку уровня. Заливать с запасом не стоит — это чревато другими, вполне серьезными, проблемами.