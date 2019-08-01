Пять пугающих проблем с машиной, при которых можно не обращаться в автосервис

Когда уровень масла в норме, можно завести мотор, но продолжать пристально следить за лампочкой с «Масленкой». Если не горит — едем дальше. Но все равно поглядывайте на панель приборов. Если горит, заглушите двигатель, вызывайте эвакуатор и двигайтесь в сторону сервиса — тут нужна серьезная диагностика и, возможно, ремонт.

Check Engine

Как правило, эта контрольная лампа загорается, когда электроника обнаружила в работе двигателя или трансмиссии ошибку и сохранила ее код в своей памяти. Для начала необходимо проверить, насколько плотно закручена крышка бензобака. Если она повреждена или вы забыли ее на заправке, это станет причиной не герметичности топливной системы, что повлияет на расход топлива. В свою очередь, электроника незамедлительно на это среагирует, включив Check Engine.

Если с крышкой порядок, нужно смотреть код ошибки. Как правило, сделать это можно практически в любом профильном сервисе. А уже после результатов сканирования принимать решение. Например, введя код ошибки, а также марку и модель автомобиля в поисковую строку, можно найти причину неисправности и методы ее устранения. Поверьте, заменить свечи, датчик лямбда зонда или массового расхода воздуха совсем несложно.