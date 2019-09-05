Начались продажи нового KIA Mohave

По умолчанию новика комплектуется интеллектуальным круиз-контролем, умеющем останавливаться и стартовать в пробке, а также помощниками, предотвращающими фронтальное столкновение и выезд на встречную полосу.

Кроме того, имеются девять подушек безопасности, парктроники по кругу и датчики давления в шинах.

Под капотом ничего нового — трехлитровый дизельный V6, агрегатированный с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода.

Ценник в корейских вонах начинается от 47 млн. В рублях жк это сумма эквивалентна 2,6 млн. по актуальному курсу.

Кстати, свежий KIA Mohave порадует и российских покупателей, но не раньше 2020 года. Правда, официальные российские представители отказались комментировать порталу «АвтоВзгляд» эту информацию, не подтвердив ее, но и не опровергнув.