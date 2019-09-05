Начались продажи нового KIA Mohave

Габариты KIA Mohave остались практически неизменными: длина прежняя — 4930 мм, ширина выросла до 1920 мм (+5мм), а в высоту новый корейский «проходимец» теперь достигает 1790 мм (-20 мм).
Внешность внедорожник унаследовал от шоу-кара Mohave Masterpiece, дебютировавшего весной на Сеульском автосалоне. Серийный автомобиль похвастал внушительных размеров решеткой радиатора с вертикальными хромированными элементами и шильдой Mohave. А еще четырехточечными фарами и задними фонарями, объединенными вертикальной планкой. На ней же красуется название модели.
В базе авто получило 18-дюймовые диски. Опционально можно заказать и 20-дюймовые.