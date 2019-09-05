Начались продажи нового KIA Mohave

Фото: KIA
Стартовали продажи посвежевшего KIA Mohave на домашнем рынке. Рамный внедорожник получил современную внешность с многоэтажной оптикой и массивной радиаторной решеткой замысловатого дизайна, оставив при себе прежний мотор. Когда же привлекательная новинка докатится до российских дилеров?
Светлана Ермолаева

Габариты KIA Mohave остались практически неизменными: длина прежняя — 4930 мм, ширина выросла до 1920 мм (+5мм), а в высоту новый корейский «проходимец» теперь достигает 1790 мм (-20 мм).

Внешность внедорожник унаследовал от шоу-кара Mohave Masterpiece, дебютировавшего весной на Сеульском автосалоне. Серийный автомобиль похвастал внушительных размеров решеткой радиатора с вертикальными хромированными элементами и шильдой Mohave. А еще четырехточечными фарами и задними фонарями, объединенными вертикальной планкой. На ней же красуется название модели.

В базе авто получило 18-дюймовые диски. Опционально можно заказать и 20-дюймовые.

По умолчанию новика комплектуется интеллектуальным круиз-контролем, умеющем останавливаться и стартовать в пробке, а также помощниками, предотвращающими фронтальное столкновение и выезд на встречную полосу.

Кроме того, имеются девять подушек безопасности, парктроники по кругу и датчики давления в шинах.

Под капотом ничего нового — трехлитровый дизельный V6, агрегатированный с восьмискоростным «автоматом» и системой полного привода.

Ценник в корейских вонах начинается от 47 млн. В рублях жк это сумма эквивалентна 2,6 млн. по актуальному курсу.

Кстати, свежий KIA Mohave порадует и российских покупателей, но не раньше 2020 года. Правда, официальные российские представители отказались комментировать порталу «АвтоВзгляд» эту информацию, не подтвердив ее, но и не опровергнув.

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5 сентября 2019
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