Зачем Максим Галкин скрутил пробег своего Bentley

Заработки Максима Галкина — звездного мужа Аллы Пугачевой — вызывают зависть не только простого обывателя, но и его коллег по цеху. Так, если верить Forbes, главный комик страны в прошлом году заработал 8 млн. долларов. И удивляться тут нечему если учесть, что за одно только выступление на корпоративе шоу-мен берет, по разным оценкам, от 50 000 до 100 000 евро. Понятно, что при таких доходах артист может себе позволить перемещаться от клиента к клиенту, из студии в студию на самых престижных авто. При этом, правда, не всегда новых и со странностями в биографии.
Так, одна из трех принадлежащих ему машин — люксовый Bentley Arnage RL. Сложно сказать, насколько индивидуализирован автомобиль и какие материалы использованы в его отделки, но г-н Галкин очень привязан к этому старичку. Иначе как объяснить тот факт, что при всех своих миллионах он не пересаживается на более актуальные модели, а пользует машину 2000 года выпуска?
И при этом даже пытается омолаживать своего железного друга: по данным ресурса avtocod.ru относительно недавно у «британца» был скручен пробег. Если в сентябре 2017 года на одометре красовалась цифра 170 000 км, то в августе 2018-го — уже 160 300. Возможно, конечно, что это диагностическая ошибка, поскольку практического смысла подобная скрутка не имеет, даже если предположить, что авто готовится к продаже.
Тем более, что найти покупателя на этот «почти раритет» у Максим шансов немного. Хотя бы потому, что у машины нет оригинального ПТС — только дубликат, что всегда вызывает некоторые подозрения.
С другой стороны, все тот же Avtocod.ru утверждает, что машина не работала в извозе, не находится в залоге и ни разу не попадала в ДТП. То есть с учетом ее «звездности» и того факта, что похожие экземпляры торгуются сегодня в диапазоне от 1 до 2 млн. рублей, покупателя можно будет найти. А уж если маэстро продаст его с имеющимися госномерами — о070оо97 — то и подавно.