Зачем Максим Галкин скрутил пробег своего Bentley

Так, одна из трех принадлежащих ему машин — люксовый Bentley Arnage RL. Сложно сказать, насколько индивидуализирован автомобиль и какие материалы использованы в его отделки, но г-н Галкин очень привязан к этому старичку. Иначе как объяснить тот факт, что при всех своих миллионах он не пересаживается на более актуальные модели, а пользует машину 2000 года выпуска?

И при этом даже пытается омолаживать своего железного друга: по данным ресурса avtocod.ru относительно недавно у «британца» был скручен пробег. Если в сентябре 2017 года на одометре красовалась цифра 170 000 км, то в августе 2018-го — уже 160 300. Возможно, конечно, что это диагностическая ошибка, поскольку практического смысла подобная скрутка не имеет, даже если предположить, что авто готовится к продаже.