В России стартовали продажи новых пассажирских Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter свежей генерации для пассажирских перевозок представлен отныне в двух версиях — обычные микроавтобусы и более навороченные туристические «басы» с анатомическими сиденьями. Последние «научились» сдвигаться в проход, увеличивая свободное пространство вокруг пассажиров.

При покупке машин для дальних поездок можно выбирать из двух комплектаций — Comfort и Ultimate. В топовой версии водитель отделен от общего отсека, а каждое место оснащено USB-портами для зарядки гаджетов и столиком с креплением для телефона, а также отдельными блоками комфорта с управлением климатической установкой и верхними багажными полками.

Прайс на городской микроавтобус начинается от 3 000 000 рублей, а туристический автомобиль обойдется в 4 300 000 «целковых».