Mercedes-Benz Sprinter увеличил грузоподъемность

Mercedes-Benz Sprinter в свежей версии может перевозить поклажу весом до 3400 кг. Нужно понимать, что авто способно оказаться неплохим подспорьем не только в сфере транспортировки грузов, но и для пассажирских перевозок. Ценник на автомобиль пресс-служба бренда просит уточнять у официальных продавцов. Стоит отметить, что «Спринтер» предыдущей генерации выпускался максимум в пятитонном варианте.

Напомним, что в феврале в России стартовали продажи немецкого «малотоннажника», сменившего генерацию, с подключаемым полным приводом. Переднюю ось автомобиля можно подключать во время движения при скорости до 10 км/ч. Кроме того, авто получило возможность принудительно отключать антипробуксовочную систему, чтобы лучше справляться с бездорожьем. Правда, при скорости, превышающей 40 км/ч, ASR подключается вновь автоматически.