В Россию приедет особенный Subaru Outback

Subaru Outback Black Line, построенный из авто в топовой комплектации Premium ES, будет отличаться от стандартного «вагона» повышенной проходимости колесными дисками, рейлингами на крыше и решеткой радиатора черного цвета. Тот же оттенок получит и окантовка «противотуманок».

В салоне тоже найдется несколько обновок: логотип спецверии на подголовниках и ворсистые коврики с соответствующей вышивкой. Но главное — полноприводный универсал оснастят продвинутым аудиопроигрывателем Harman JBL с десятью динамиками и омывателем для камеры заднего вида.

Ценник на такой Outback с 2,5-литровой «четверкой» мощностью 175 л. с. стартонет от 3 159 900 рублей. А автомобиль, вооруженный 260-сильной «шестеркой» объемом 3,6 л, оценят в 3 669 900. «Японца» в спецсерии представят на ежегодном фестивале Subafest-2019. Тогда же начнется и прием заказов на новинку. Живьем автомобили прибудут в Россию 15 октября.