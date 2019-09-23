Первое знакомство с полноприводными Peugeot и Citroёn для России

Фото: АвтоВзгляд
Первые предсерийные «французы» с колесной формулой 4х4 намедни были показаны на стапелях конвейера ПСМА Рус в Калуге. В массовый тираж внедорожные версии пойдут во второй половине октября этого года. Тогда же они и поступят в продажу в дилерские центры. Портал «АвтоВзгляд» уже успел познакомиться с новинками.
Дмитрий Зленко

Впрочем, раскатывать губу на тему, что в полноприводном исполнении мы вот-вот увидим гражданские авто (кроссоверы Peugeot 3008, 5008, Citroёn Picasso и Aircross) совершенно не стоит, ибо ставку менеджмент компании делает на коммерческий транспорт. В частности, на легкие грузовые фургоны Peugeot Expert и Citroёn Jumpy, а так же на микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer.

В компании считают, что для SUV и компактвэнов наличие полного привода отнюдь не является решающим фактором для совершения покупки, в то время как в сегменте малого коммерческого транспорта 50 процентов всех продаж приходится именно на машины с колесной формулой 4х4.

Таким образом, французская марка рассчитывает практически вдвое увеличить объемы продаж своих машин для бизнеса. Система полного привода доступна для версий длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) как пассажирской, так и грузовой гаммы машин. Теперь давайте подробнее остановимся на том, что именно и за какие деньги готовы предложить россиянам французы.

Итак: визуально полноприводные авто мало чем отличаются от своих переднеприводных собратьев по цеху. Выдает, разве что клиренс, увеличенный за счет проставок до 20 сантиметров (это на 2 «сэмэ» больше стандартной модификации). Но говоря объективно, в глаза этот факт совершенно не бросается.

А вот ежели присесть на корточки и приглядеться к задней части авто, то здесь мы увидим редуктор, с подведенным к нему карданным валом. Коробка передач в новой модификации машин усиленная и на ней стоит механизм отбора мощности, благодаря которому через вискомуфту крутящий момент перераспределяется между передней и задней осями.

Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно следит за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет (время срабатывания 0,8 сек.) крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью.

Режимы ECO и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном «асфальтном» режиме.

Между прочим, несмотря на возможность экономии топлива, разработчики подумали об увеличении запаса хода новой модификации — они до 80 литров увеличили объем топливного бака. Если же говорить о том, сколько весит полноприводный апгрейд, то к массе стандартной версии фургонов прибавилось 85 килограммов. Отсюда, видимо, и на 0,5 литра на сотню больше средний расход горючего.

Для модификаций 4х4 доступен лишь один мотор. Это 2-литровый 150-сильный турбодизель, работающий в связке с 6-ступенчатой механикой. Да-да, версий с «автоматом» пока не предвидится даже для пассажирских Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer.

Правда, в будущем, если у потенциальных покупателей будет острая нужда в «двухпедальных» авто, автоматическая коробка появится, тем более, что технически сделать это, как говорят в компании, не так уж и сложно.

Кроме того, из планов на будущее, производитель не исключает появление полноприводной версии с блокировкой заднего моста.

А теперь о наболевшем. То есть о ценах. Точных цифр пока не названо, но ожидается, что грузовые фургоны Peugeot Expert и Citroёn Jumpy будут стоит в пределах 2,5 миллионов рублей, а за пассажирское исполнение у покупателей будут просить порядка 3 «лямов». В целом, если производитель к моменту выхода машин удержит прайс в заявленных границах, то это будут вполне конкурентоспособные коммерческие авто.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, комплектующие, коммерческий транспорт
23 сентября 2019
269