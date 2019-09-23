Первое знакомство с полноприводными Peugeot и Citroёn для России

Таким образом, французская марка рассчитывает практически вдвое увеличить объемы продаж своих машин для бизнеса. Система полного привода доступна для версий длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) как пассажирской, так и грузовой гаммы машин. Теперь давайте подробнее остановимся на том, что именно и за какие деньги готовы предложить россиянам французы.

Итак: визуально полноприводные авто мало чем отличаются от своих переднеприводных собратьев по цеху. Выдает, разве что клиренс, увеличенный за счет проставок до 20 сантиметров (это на 2 «сэмэ» больше стандартной модификации). Но говоря объективно, в глаза этот факт совершенно не бросается.

А вот ежели присесть на корточки и приглядеться к задней части авто, то здесь мы увидим редуктор, с подведенным к нему карданным валом. Коробка передач в новой модификации машин усиленная и на ней стоит механизм отбора мощности, благодаря которому через вискомуфту крутящий момент перераспределяется между передней и задней осями.