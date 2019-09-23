Первое знакомство с полноприводными Peugeot и Citroёn для России

Впрочем, раскатывать губу на тему, что в полноприводном исполнении мы вот-вот увидим гражданские авто (кроссоверы Peugeot 3008, 5008, Citroёn Picasso и Aircross) совершенно не стоит, ибо ставку менеджмент компании делает на коммерческий транспорт. В частности, на легкие грузовые фургоны Peugeot Expert и Citroёn Jumpy, а так же на микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer.
В компании считают, что для SUV и компактвэнов наличие полного привода отнюдь не является решающим фактором для совершения покупки, в то время как в сегменте малого коммерческого транспорта 50 процентов всех продаж приходится именно на машины с колесной формулой 4х4.