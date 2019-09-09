Казаться, но не быть: первый тест-драйв кроссовера Changan CS35 Plus

Китайские автопроизводители давно взяли на вооружение лучшее свойство матушки-природы — мимикрию, чтобы искусно маскировать свою продукцию под сильных мира сего. Очередной тому пример — Volkswagen Tiguan — ой, простите! — Changan CS35 Plus.Познакомимся поближе?
Мирон Горин

Загляните на любую автомобильную выставку, и убедитесь в том, что под новинками западного и европейского автопрома всегда копошится с десяток китайцев с калькуляторами, блокнотами и рулетками. Рулетками, Карл! Они вымеряют каждый сантиметр новой модели Land Rover, BMW, Hyundai и даже LADA, чтобы потом с гордостью объявить о разработке новейшего кроссовера или седана, разумеется, с «уникальным» дизайном Made in China.

И хотя Changan является третьим по величине производителем в Поднебесной и сотрудничает с такими уважаемыми марками, как Mazda, Ford, Peugeot, Citroёn и Suzuki, компании не чужды «дедовские» методы. Да, когда можно взять имеющуюся техническую базу тех, с кем совместно выпускаешь автомобили на родине, и не обижая их, завернуть все это в полюбившуюся миру обертку, например, от Volkswagen Tiguan.

На выходе получается весьма симпатичный — спасибо немецким дизайнерам — кроссовер Changan CS35 Plus, у которого и в техническом плане — здесь нужно отвесить низкий поклон Mazda — тоже порядок.

Впрочем, скрестить ужа с ежом — еще полдела. Есть много примеров, когда внешность китайского автомобиля так и остается его единственным плюсом, даже несмотря на утверждения создателей, что в нем использованы самые современные технологии. И это сделало наше знакомство с кроссовером еще более желанным.

Внешне Changan CS35 Plus сделан по всем канонам вседорожников. Короткие свесы; поджатые, для увеличения углов въезда и съезда, «губы» бамперов; пластиковый обвес по нижней кромке кузова, защищающий от вылетающей из-под колес гальки… А еще тут двери, прикрывающие от грязи пороги. Кажется, желать больше и нечего. Если бы не «но», которые обнаруживаешь, заглянув под днище кроссовера.

Да, Changan CS35 Plus подрос в габаритах и вообще отличается от предшественника CS35, но дорожный просвет остался прежним — 180 мм, что по меркам российского бездорожья маловато. Даже у русского LADA XRAY — не кроссовера, а хетчбэка — клиренс составляет 195 мм. Нет, и не будет здесь полного привода — сразу увеличится ценник.

Вдобавок ко всему, с завода Changan CS35 Plus выпускается без антикоррозийной обработки и какой-либо защиты днища — и то, и другое оставили на откуп дилерам. Но если первое никак не повлияет на дорожный просвет, то установленная защита двигателя довольно существенно снизит его, потому как труба выпускного коллектора, которую она прикроет, свисает довольно низко.

Сэкономили китайцы и на газовых упорах капота, который, к слову, довольно тяжелый. Ну и вишенкой на торте стало отсутствие в российских комплектациях CS35 Plus светодиодной оптики, которая доступна в Китае. Производителю нужно было попасть в более-менее вменяемый ценовой сегмент — поэтому только хардкор, только «галогенки».

Кстати, о ценах. В базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач кроссовер обойдется в 1 079 000 рублей, с «автоматом» — уже 1 129 000 рублей. Комплектация Luxe стартует от 1 169 000 рублей, а с АКПП — от 1 229 000 рублей. Предвидим, как читатели с отвращением фыркнут: 'за китайца больше миллиона? Но давайте не будем торопиться. Ведь мы же еще не заглядывали внутрь CS35Plus.

Во время презентации кроссовера представители марки упомянули в качестве конкурентов бестселлеры рынка Hyundai Creta и Renault Kaptur. Так вот: по качеству исполнения интерьера CS35З Plus, кажется, переиграл их всех вместе взятых. Друзья, кроме шуток: в салоне кроссовера ни намека на экономию. Выверенный дизайн передней панели дополняют мягкий пластик и декоративные вставки под алюминий.

Если мы говорим о креслах, то непременно удобных, с явно просчитанным профилем и вполне рабочей боковой поддержкой на спинках и подушках. Кожзам сидений прошит аккуратной красной строчкой. Разве что электрорегулировки достались водительскому месту. В остальном — красиво, а главное, удобно.

Усеченным рулем, пришедшим в гражданские автомобили из мира спорта, где такая форма оправдана снижением веса, экономией пространства в кокпите и вообще отсутствием необходимости крутить «баранку» более чем на пол-оборота, никого сегодня не удивишь. И тем не менее, CS35 Plus им оснащен. Да, когда потребуется как следует поработать рулем, вы не раз помянете отнюдь не добрым словом того, кто придумал перенести эту форму в рядовые легковушки. Но для тучных и не дружных с физкультурой людей, такой руль станет пусть и эфемерным, но все же мостиком в спорт. И, возможно, кто-то это даже оценит.

А вот сенсорное управление климат-контролем, безусловно, интересное решение. Но тут китайцам хочется сказать спасибо, что не пошли по дороге Ford и целой россыпи японских марок. Ведь все мы помним, как те бросились делать полностью сенсорные панели управления, но из-за жалоб клиентов в неудобстве пользования и глючности решения, отказались от этого, и вернули старые добрые кнопки. Хочется надеяться, что сенсоры в CS35 Plus качественные, и прослужат долго. Правда, как показывает практика, лучшее — враг хорошего.

Мультимедийная система — крепкий середнячок — музыку проигрывает вполне себе достойно. А вот ЖК-дисплей размером 10,25 дюйма порадовал графикой и быстродействием. На него же выводится довольно качественное изображение с камеры заднего вида, с графическими динамическими подсказками траектории движения, которые весьма полезны при маневрировании на тесных парковках.

Впрочем, «мультимедийка» привычно для поделок из КНР — не без глюков. Где-то не удавалось связать ее с телефоном, где-то проскакивали ошибки перевода меню. Но настоящим квестом стал поиск ручки увеличения громкости. Китайцы решили, что удобнее будет провести сверху вниз по сенсорному дисплею — в этом случае активируется виртуальный ползунок регулировки громкости. Хочется спросить, а о безопасности вы подумали? За регулировку громкости на руле, конечно, спасибо, но практика показывает, что чаще водители делают громче-тише посредством аналоговой шайбы на центральной консоли.

Еще одно спорное решение — расположить огромные кнопки включения подогрева передних кресел рядом с подстаканниками. С той же частотой, с которой владельцы кроссовера будут на них непроизвольно нажимать, они будут проливать на клавиши свой утренний кофе.

Как отметили инженеры, при настройке ходовой части кроссовера, они ориентировались на KIA Soul. Что ж, подвеска CS35Plus действительно радует собранностью и плотностью, при этом ее энергоемкость позволяет проезжать ходом даже крупные выбоины асфальта. Да, порой кажется, что жесткость излишняя, но при этом о пробое подвеска даже и не мечтает.

Управляется кроссовер сносно. Даже более, чем. Тут поблагодарим французский электроусилитель, имеющий три режима настройки — «Обычный», «Комфорт» и «Спорт». В спортиивном варианте руль CS35Plus становиться заметно тяжелее, как бы оправдывая свою форму с усеченной нижней частью. Прямик машина держит уверенно, хотя и не без корректировок «баранки». В поворотах огрызается кренами, пусть и предсказуемыми, но явно — не «фольксвагеновскими».

Очень жаль, что 117-сильный двигатель объемом 1,6 литра, кстати, со степенью сжатия 13:1 (таких показателей добились явно не без помощи Mazda, с которой у Changan есть совместный двигателестроительный завод), оказался не под стать ходовым характеристикам CS35 Plus.

Китайцы всячески хотели «надуть щеки», рассказывая всем, что двигатель кроссовера выдает 128 сил, но когда мощность померили по европейской и российской системе, сняв данные с колес, а не с коленвала, одиннадцать лошадок ускакали в никуда. Впрочем, нет уверенности, что и с ними двигатель тянул бы лучше. Так что на обгоны выходим аккуратно, просчитывая заранее траекторию. И не только свою, а всех участников движения!

  • На фото Volkswagen Tiguan
  • На фото Сhangan CS35 Plus

Ситуацию не меняет даже ручное управление передачами 6-ступенчатого «автомата» от Aisin. Возможно, турбомотор объемом 1,4 литра и мощностью 152 л. с., которым кроссовер оснащается в Китае, был бы повеселее. Но вряд ли среди российских автомобилистов найдутся желающие заплатить за него дороже 1 500 000 рублей.

По итогу увиденного и прочувствованного на собственной шкуре, о кроссовере Changan CS35 Plus сложилось двоякое впечатление. Вроде бы все есть, но чего-то не хватает. Конечно, не последнюю роль сыграли и сами китайцы, которые в пик роста авторынка России наводнили его стремительно умирающим хламом, сделанным на коленке из фольги и посредственного качества материалов и агрегатов. При этом ни должного обслуживания, ни запасных частей никто, разумеется, не предоставил. Отсюда и недоверие нашего брата к китайскому автопрому, даже такому, который сегодня продемонстрировал нам Changan с кроссовером CS35 Plus.

Впрочем, азиаты уверяют, что теперь они совершенно другие, и подход к качеству, обслуживанию и продажам — тоже. А значит и дешевых ценников уже не будет. Смогут ли китайцы выдержать заданную планку и вернуть доверие российских автомобилистов, как это сделали корейцы, покажет время.

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9 сентября 2019
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