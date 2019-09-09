Казаться, но не быть: первый тест-драйв кроссовера Changan CS35 Plus

Загляните на любую автомобильную выставку, и убедитесь в том, что под новинками западного и европейского автопрома всегда копошится с десяток китайцев с калькуляторами, блокнотами и рулетками. Рулетками, Карл! Они вымеряют каждый сантиметр новой модели Land Rover, BMW, Hyundai и даже LADA, чтобы потом с гордостью объявить о разработке новейшего кроссовера или седана, разумеется, с «уникальным» дизайном Made in China.

И хотя Changan является третьим по величине производителем в Поднебесной и сотрудничает с такими уважаемыми марками, как Mazda, Ford, Peugeot, Citroёn и Suzuki, компании не чужды «дедовские» методы. Да, когда можно взять имеющуюся техническую базу тех, с кем совместно выпускаешь автомобили на родине, и не обижая их, завернуть все это в полюбившуюся миру обертку, например, от Volkswagen Tiguan.

На выходе получается весьма симпатичный — спасибо немецким дизайнерам — кроссовер Changan CS35 Plus, у которого и в техническом плане — здесь нужно отвесить низкий поклон Mazda — тоже порядок.