Фургоны Peugeot и Citroёn оснастили полным приводом

Пассажирские Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer и коммерческие Peugeot Expert и Citroёn Jumpy в этом году обзаведутся модификациями с полным приводом. Правда, точную дату запуска в продажу французы до поры держат в секрете.

Вместе с системой 4WD, предложенной только для машин с двухлитровым дизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой «механикой», автомобили смогут похвастать подросшим до 200 мм клиренсом (+20 мм) и дополнительной металлической защитой картера и трансмиссии.

Кстати, полный привод доступен лишь микроавтобусам и фургонам в версиях L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм).