Фургоны Peugeot и Citroёn оснастили полным приводом

Компания PSA анонсировала выход на российский рынок полноприводных фургонов и микроавтобусов Peugeot Traveller и Expert, а также Citroёn SpaceTourer и Jumpy. Автомобили получат увеличенный дорожный просвет и другие полезные дополнения.
Пассажирские Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer и коммерческие Peugeot Expert и Citroёn Jumpy в этом году обзаведутся модификациями с полным приводом. Правда, точную дату запуска в продажу французы до поры держат в секрете.
Вместе с системой 4WD, предложенной только для машин с двухлитровым дизелем мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой «механикой», автомобили смогут похвастать подросшим до 200 мм клиренсом (+20 мм) и дополнительной металлической защитой картера и трансмиссии.
Кстати, полный привод доступен лишь микроавтобусам и фургонам в версиях L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм).
Стоит уточнить, что в конструкции полного привода имеется вискомуфта, умеющая передавать тягу исключительно на заднюю ось. Автомобили в версии 4x4 имеют два режима движения 4WD и ECO. Последний подразумевает экономичный монопривод.
Между тем, в конце лета российскую продуктовую линейку покинули сразу две коммерческие модели концерна PSA: братья-близнецы Peugeot Partner и Citroёn Berlingo. Судя по всему, фургончики просто не выдержали конкуренции с более дешевым LADA Largus.