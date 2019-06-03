Блондинка за рулем: защитная реакция

Знаете, как владельцы джипов называют машины с маленьким клиренсом? Пузотерками! И вы попробуйте доехать на таком авто туда, куда вам нужно, когда погода хороша только для новогодних открыток…Ездили, знаем, больше не хотим. Конечно, это лишь моя точка зрения. И у нее есть огромная армия противников. Далеко ходить не надо: муж моей подруги, например, не сядет за руль полноприводного монстра ни в жизнь! Это же, говорит, все равно, что в танк усесться: никакой динамики, на трассе мухи от скуки дохнут…

Хотя, по мне так лучше не динамить, зато можно пропускать все ямки и бордюры с закрытыми глазами. Ну что, девушки, вы на моей стороне или как? Если тоже голосуете за внушительный клиренс, то вот вам мое скромное напутствие!

Клиренс, или же, проще говоря, дорожный просвет — это расстояние между дорогой и самой нижней точкой вашей машины. Вот к примеру, указывает производитель, что у его детища на колесах клиренс 18 см, а на деле пространство под днищем — это целое нагромождение всевозможных конструкций. Тут вам и элементы подвесок, и выхлопная система, и пластиковая юбка под передним бампером… Вы правда думаете, что все эти штуковины благополучно минуют неровности? Как бы не так! Лучше сразу признать, что клиренс куда меньше, чем заявлен в технической документации, и ездить осторожнее.