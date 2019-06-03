Блондинка за рулем: защитная реакция

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Двигатель, трансмиссия, багажник… Бросьте, девочки, выбирать автомобиль по этим и други параметрам. Главное в автомобиле — клиренс! Две свои последние машины я выбирала именно по этому принципу: уж очень мне надоело цеплять глушителем бордюры, с ужасом переползать через неровности и возить лопату в багажнике, чтобы снег для парковки расчищать. При российских погодных условиях приличный дорожный просвет — это наше все!
Лиза Маслова

Знаете, как владельцы джипов называют машины с маленьким клиренсом? Пузотерками! И вы попробуйте доехать на таком авто туда, куда вам нужно, когда погода хороша только для новогодних открыток…Ездили, знаем, больше не хотим. Конечно, это лишь моя точка зрения. И у нее есть огромная армия противников. Далеко ходить не надо: муж моей подруги, например, не сядет за руль полноприводного монстра ни в жизнь! Это же, говорит, все равно, что в танк усесться: никакой динамики, на трассе мухи от скуки дохнут…

Хотя, по мне так лучше не динамить, зато можно пропускать все ямки и бордюры с закрытыми глазами. Ну что, девушки, вы на моей стороне или как? Если тоже голосуете за внушительный клиренс, то вот вам мое скромное напутствие!

Клиренс, или же, проще говоря, дорожный просвет — это расстояние между дорогой и самой нижней точкой вашей машины. Вот к примеру, указывает производитель, что у его детища на колесах клиренс 18 см, а на деле пространство под днищем — это целое нагромождение всевозможных конструкций. Тут вам и элементы подвесок, и выхлопная система, и пластиковая юбка под передним бампером… Вы правда думаете, что все эти штуковины благополучно минуют неровности? Как бы не так! Лучше сразу признать, что клиренс куда меньше, чем заявлен в технической документации, и ездить осторожнее.

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А чтобы понять, сколько вам, в действительности, этого самого клиренса отмерено, нужно измерить расстояние от земли до поддона картера двигателя. Именно он чаще всего и есть самая нижняя точка вашего подкапотного мирка. Который, кстати сказать, надо беречь и даже защищать. В прямом смысле слова.

Умницы мои расписные, знаете ли вы смысл понятия «защита картера двигателя»? Читаешь рекламные проспекты автосалонов, и в описании каждой третьей модели стоит многозначительная пометка: заводская защита! Хотя некоторые товарищи настаивают на том, чтобы в сервисном пакете при покупке авто ее как раз и не было! Как говорит один мой знакомый, эта опция нужна для того, «чтобы по пням ездить, а я по ним не езжу. И так у моей ласточки клиренс всего 15 см, а эта защита еще пару из них съест»!

Зато другие автомобилисты, купив машину без штатной защиты картера, отсчитывают кровные для того, чтобы ее все-таки поставить. Так нужна она или нет? Давайте разбираться.

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Или вот вам еще один тоскливый сценарий: едете по очень даже гладкой дороге, но из-под колес впереди идущего грузовика вам под днище летит какой-нибудь метеорит в виде булыжника, и опять-таки, открытый всем ветрам картер двигателя принимает удар на себя. Дальше вы уже поняли. Готовьте кругленькую сумму на ремонт. Это не бампер заклеить, это двигатель — сердце автомобиля! Так что поломка его — дело по-настоящему печальное.

Так вот, защита картера — это своего рода щит: стальной, алюминиевый или композитный поддон, который крепится к днищу аккурат под мотор. Самое главное качество, которым эта штуковина должна обладать — жесткость. Мягкотелая защита от удара не спасет — будет прогибаться. Мало того, еще и передаст удар на картер. Если вы остановились на металлической защите, то проверьте, чтобы она была не тоньше 3 мм: тонкий стальной лист ни от чего ваш пламенный мотор не убережет.

Впрочем, блондиночки вы мои, брюнеточки, выбор всегда за вами. Но я в пузотерки больше ни ногой. Да и на наши критические, большей частью, дороги без надежой защиты — то же.

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3 июня 2019
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