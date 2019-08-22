Пять подержанных полноприводных кроссоверов и внедорожников по цене новой Chevrolet Niva

Chevrolet Niva хотя постепенно и сдает свои позиции на российском авторынке, но по результатам семи последних месяцев по-прежнему входит в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в стране. А покупают ее в основном в регионах. Портал «АвтоВзгляд» отметил, какие альтернативные полноприводные варианты предлагает вторичный рынок по цене новой «Шнивы».
Напомним, что Chevrolet Niva доступна только с единственным 1,7-литровым мотором мощностью 80 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Диапазон официальной розничной цены на автомобиль варьируется в пределах от 535 500 до 680 500 рублей.
Кроме доступной стоимости, к главным преимуществам машины можно отнести внедорожный потенциал — постоянный полный привод на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал, двухступенчатая раздаточная коробка и 200 мм клиренса. Но с суммой до 700 000 рублей на вторичном рынке можно рассчитывать на самые неожиданные варианты полноприводных «проходимцев».
Porsche Cayenne
Наиболее доступные Porsche Cayenne в удовлетворительном состоянии можно приобрести минимум за 300 000—350 000 «деревянных». Речь идет об экземплярах Cayenne S 2003—2005 годов выпуска с космическим пробегом, заряженных 4,5-литровым мотором мощностью 340 л. с. и пятиступенчатым «автоматом».
Самые «молодые» варианты — десятилетние Porsche Cayenne GTS за 700 000 рублей. Это авто с турбомотором объемом 4,8 л мощностью 405 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег обычно, как и во всех остальных случаях, указывается спорный и заниженный — 120 000—150 000 километров.
Американских «Эскалэйдов» встречается гораздо меньше, чем «Кайеннов», но выбор все равно достаточно большой. Самый низкий ценник у внедорожников, которые еще «на ходу», — 350 000—400 000 рублей. Это машины дремучего 2001 года выпуска с пробегом далеко за 300 000 км.
В те времена 6-литровая «восьмерка» обладала мощностью 349 л. с. и работала в паре с четырехступенчатым «автоматом». 700 000 рублей стоит Cadillac Escalade 2008 года с 6,2-литровым 406-сильным агрегатом и шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
BMW X5
У поклонников баварского бренда есть возможность приобрести популярный кроссовер BMW X5, выбор которого на «вторичке» огромен. Экземпляры 2002 года выпуска доступны за 300 000 рублей, и в основном это авто, оснащенные 4,4-литровым «атмосферником» мощностью 286 л. с. и пятиступенчатым «автоматом».
Самыми свежими вариантами за 700 000 оказались десятилетние Х5 с 4,8-литровым мощностью 355 л. с., но уже с шестиступенчатой коробкой.
Еще один весьма уважаемый «немец» в нашем списке — Volkswagen Touareg, который также встречается на вторичном рынке в большом количестве. За 400 000 рублей можно взять первые экземпляры модели 2003 года выпуска.
В основном это комплектации с 3,2-литровой «шестеркой» мощностью 220 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатой АКП. За 700 000 предлагается Volkswagen Touareg 2009 года выпуска с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 174 л. с. и шестидиапазонной автоматической коробкой.
Land Rover Discovery
Английские внедорожники Land Rover Discovery первого поколения 1995—1998 годов выпуска доступны за 150 000—200 000 рублей. Как правило, речь идет о «ветеранах» с 4-литровой «восьмеркой» мощностью 182 л. с., агрегатированной с пятискоростной «механикой» либо с четырехступенчатым «автоматом».
Самыми «молодыми» за 700 000 «деревянных» оказались Land Rover Discovery 2008 года выпуска третьей генерации со 190-сильной турбодизельной «шестеркой» объемом 2,7 л и шестидиапазонным «автоматом».