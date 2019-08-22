Пять подержанных полноприводных кроссоверов и внедорожников по цене новой Chevrolet Niva

Напомним, что Chevrolet Niva доступна только с единственным 1,7-литровым мотором мощностью 80 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Диапазон официальной розничной цены на автомобиль варьируется в пределах от 535 500 до 680 500 рублей.

Кроме доступной стоимости, к главным преимуществам машины можно отнести внедорожный потенциал — постоянный полный привод на все колеса через межосевой блокируемый дифференциал, двухступенчатая раздаточная коробка и 200 мм клиренса. Но с суммой до 700 000 рублей на вторичном рынке можно рассчитывать на самые неожиданные варианты полноприводных «проходимцев».