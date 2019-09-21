«Баха Ростов-2019»: танковый полигон для «Газелей»

Фото avtovzglyad.ru
«Баха Ростов-2019» в очередной раз подтвердила, что в автоспорте вообще, и в ралли-рейдах — в частности, предусмотреть все невозможно. Организаторы тщательно проложили трассу, проверили все повороты и ямы. Казалось бы, маршрут идеально прописан. Но в самый последний момент его пришлось срочно менять, поскольку по донской степи пошли… танки.
Ефим Розкин

Скорости на ралли-рейдах высоки, и малейшая ошибка приводит к тяжелейшим авариям. Поэтому организаторы заранее тщательно исследуют всю трассу и досконально прописывают маршрут. И основная задача штурмана, читающего его в процессе гоки, состоит не только в том, чтобы направить боевую машину верным путем. Штурман должен заранее предупредить пилота о грядущих поворотах и возможных опасностях.

Ведь встречающиеся на пути ямы имеют разные категории. Одни можно пролететь сходу, перед другими нужно тормозить и переезжать аккуратно. Иначе и машину угробишь и собственное здоровье закопаешь в этом овражке. Даже машины команды «КамАЗ МАСТЕР», специально созданные для бескомпромиссных гонок, вынуждены тормозить, исходя из дорожной обстановки.

Каков же был ужас организаторов, когда выяснилось, что по маршруту «Ралли Ростов-2019» прошлась танковая колонна. Со свойственной военным учтивостью, танкисты не стали предупреждать о своих намерениях, да и извинения посчитали излишними. Дескать, у нас учения, и недолж ны мы свои действия корректировать с гражданскими! Танк — как носорог, плохое зрение которого — не его проблема.

В общем, тяжелая техника изуродовала дороги. Гладкие степные трассы превратились в разбитые колеи. Часть маршрута нужно было переписывать заново. А время уже ушло! Короче говоря, организаторы были вынуждены отменить второй спецучасток и 20 сентября спортсмены прошли только первый — длиной 160 км. Штурманы и пилоты говорили о том, что трасса не самая сложная, хотя часть автомобилей все же сбилась с маршрута.Возвращались из степи уже в темноте.

Фото avtovzglyad.ru

— В Ростов-на-Дону приехали лучшие экипажи России, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Эти спортсмены уже не раз становились победителями таких значимых соревнований, как Дакар. Поэтому они едут за гранью возможностей обычного человека. Говорить о том, что трасса простая или сложная — просто некорректно. Для примера возьмем обычную змейку. Любой выпускник автошколы проедет ее на скорости 40 км/ч. Но если скорость уже 140 км/ч, то задача становится трудновыполнимой даже для спортсмена высокого уровня на хорошо подготовленном автомобиле. Так и здесь. Трассы проходят на максимально высокой скорости, все маневры — на грани. Поэтому на соревнованиях такого уровня простых дорог не бывает!..

Лучшими в абсолютном зачете в этот день стали экипажи на прототипах BMW X3, G-Force Barce и Toyota. По правилам соревнований грузовики не участвуют в абсолютном зачете, а жаль! В Ростов приехало три экипажа «КамАЗ МАСТЕР,» которые демонстрируют результат на уровне лучших прототипов. Эти машины специально созданы для таких соревнований и их высокие достижениявполне ожидаемы.

Следом за камазовцами в турнирной таблице идет экипаж Болеслава Левицкого и Александра Филякина на «Садко NEXT». Этот автомобиль, как и други спортивные авто нижегородцев, собран на стандартных узлах и агрегатах и показывает вполне достойный результат! На серийных машинах используют интересные технические решения.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

— На нашей «Газели NEXT» установили пружинную подвеску и характер машины изменился кардинально, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — На рессорной подвеске все ухабы чувствуются гораздо сильнее, сейчас же появилась возможность двигаться на не самых ровных раллийных дорогах с более высокой скоростью. Хотя к такой подвеске нужно привыкнуть.

Раньше «Газели NEXT» с рессорами кренилась в повороте, и я очень четко понимал, какая скорость допустима для данного маневра. Сейчас же наклона практически нет, машина идет ровно, наклон незначителен. Да, удается маневрировать на более высокой скорости, но граница дозволенного менее заметна. Если ее перешагнуть, то машина просто перевернется. Поэтому сейчас мы на практике определяем эти безопасные границы. В целом же пружинная подвеска очень нравится. Возможно, в будущем она появится на обычных серийных машинах и здорово облегчит жизнь простым водителям…

И пока остается добавить, что экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газель NEXT» сейчас занимает первое место в своей группе R. Следом за ними идет так же идут экипажи из команды «ГАЗ Рейд Спорт» на 'Газелях NEXT. И хотя на замыкающей тройку лидеров газовской машине Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева стоит предыдущая версия пружинной подвески, это не мешает показывать хорошие результаты..

бездорожье, автоспорт, гонки, коммерческий транспорт, грузовики, ралли
21 сентября 2019
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