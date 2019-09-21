«Баха Ростов-2019»: танковый полигон для «Газелей»

Скорости на ралли-рейдах высоки, и малейшая ошибка приводит к тяжелейшим авариям. Поэтому организаторы заранее тщательно исследуют всю трассу и досконально прописывают маршрут. И основная задача штурмана, читающего его в процессе гоки, состоит не только в том, чтобы направить боевую машину верным путем. Штурман должен заранее предупредить пилота о грядущих поворотах и возможных опасностях.

Ведь встречающиеся на пути ямы имеют разные категории. Одни можно пролететь сходу, перед другими нужно тормозить и переезжать аккуратно. Иначе и машину угробишь и собственное здоровье закопаешь в этом овражке. Даже машины команды «КамАЗ МАСТЕР», специально созданные для бескомпромиссных гонок, вынуждены тормозить, исходя из дорожной обстановки.

Каков же был ужас организаторов, когда выяснилось, что по маршруту «Ралли Ростов-2019» прошлась танковая колонна. Со свойственной военным учтивостью, танкисты не стали предупреждать о своих намерениях, да и извинения посчитали излишними. Дескать, у нас учения, и недолж ны мы свои действия корректировать с гражданскими! Танк — как носорог, плохое зрение которого — не его проблема.

В общем, тяжелая техника изуродовала дороги. Гладкие степные трассы превратились в разбитые колеи. Часть маршрута нужно было переписывать заново. А время уже ушло! Короче говоря, организаторы были вынуждены отменить второй спецучасток и 20 сентября спортсмены прошли только первый — длиной 160 км. Штурманы и пилоты говорили о том, что трасса не самая сложная, хотя часть автомобилей все же сбилась с маршрута.Возвращались из степи уже в темноте.