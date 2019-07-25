Мечта гастарбайтера: тест-драйв нового Pеugeot Expert

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Судя по модельному ряду коммерческого транспорта Peugeot, французы предпочитают шагать в ногу с теми, кто ищет себе надежного партнера в малотоннажных грузоперевозках. Достаточно взглянуть на их фургон, который даже названием кричит о том, что он специалист высокого класса — настоящий Expert.
Денис Филатов

Когда речь заходит о грузоперевозках в черте города с плотным трафиком, запретами на въезд большегрузов, узкими улочками и тесными парковками, то небольшой фургон придется к месту. Да и на домашних работах такой грузовичок весьма бы пригодился тем, кто «строится», держит фермерское хозяйство, небольшой магазин или производство.

Стоит признать, что Peugeot Expert, который производится на калужском заводе PSA, имеет весьма обворожительную внешность. Здесь и широкая улыбка радиаторной решетки, и раскаченные колесные арки, и стильные фары, которые, как подобает грузовикам, задраны повыше, чтобы водитель не побил их при маневрировании. Впрочем, стоит ли удивляться, ведь хороший опрятный дизайн — фирменный почерк французской марки.

Собственно заметно, что и кабине фургона дизайнеры тоже уделили должное внимание. Если не брать в счет жесткий пластик, который для коммерческого транспорта норма, и отсутствие подстаканников, то интерьер достаточно красив и функционален. Есть вместительные ниши в дверях, куда встают 1,5-литровые бутылки с водой.

С пассажирской стороны оборудован двойной бардачок. Кресло по центру трансформируется в столик, а подняв подушку крайнего пассажирского кресла, можно обнаружить большой салонный багажник, в который можно спрятать ящик с инструментом, сумку или рюкзак.

Да, мультимедийная система в недорогом варианте фургона недоступна, а в «топе» имеется, но не претендует на лавры лучшей в классе. Увы, аудиосистема с сенсорным дисплеем, выходом в Интернет и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto доступна лишь в пассажирской версии Traveller.

В богатой комплектации Premium Pack водительское кресло имеет необходимые регулировки, включая продольную. Оно, конечно, не вершина эргономики, но при езде на «дальняк» спину водителю не сломает. А вот пассажирам придется мириться с излишне вертикальным положением спинки сидений отсутствием возможности отрегулировать подушку — на таких, без разминки, долго не протянешь. Впрочем, коммерческие фургоны, как под копирку грешат этим неудобством.

Объем грузового отсека «Эксперта» в версии L2H1 составляет 5,3 кубометра, и туда легко помещаются три европалеты, которые можно паковать погрузчиком, как через задние двери, открывающиеся на отрицательный угол (опция), так и через боковую, ширина и высота которой составляет 935 мм и 1241 мм соответственно.

Если грузить фургон вручную, то тоже не умотаешься — погрузочная высота немногим больше полуметра. Единственное, что не предусмотрели инженеры — наличие фиксатора, когда открываешь задние двери на угол шире стандартного. Ветер или небольшой уклон, и под двери, чтобы они не закрывались, нужно подставлять какую-то палку. Еще один нюанс, который расстроил — внутренние стенки кузова отделаны фанерой лишь на половину высоты. Зато с крепежными проушинами никаких проблем — их здесь в достаточном количестве. Да, в зависимости от модификации грузоподъемность «Эксперта» варьируется от 684 кг до 1218 кг.

Понравилось и то, что в кузове фургона можно перевозить негабарит. Длина грузового отсека в версии L2H1 составляет 2,5 метра, однако в богатой комплектации фургона в области пассажирского сиденья в стальной перегородке есть широкий лючок, в который можно пропихнуть доски, арматуру или трубы на полметра длиннее. Влезет не так много, как хотелось бы, но, как говориться, это лучше, чем ничего. Впрочем, в начальной комплектации Premium за такое усовершенствование нужно доплатить аж 80 000 рублей. Кондиционер, к слову, тоже обойдется в дополнительные 60 000 рублей. А без него по жаре рассекать — то еще удовольствие.

В движении Expert довольно приятен. Двухлитровый 150-сильный дизелек, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» EAT6 от Aisin, совершенно не зря гулко ворчит (шумоизоляции моторному отсеку можно было бы и добавить) — тянет отменно. На обгоны не идет, но рвется, даже когда фургон загружен под завязку — в общем, задорный характер, за который его назойливое тарахтение можно простить. При этом расход на «сотню», в зависимости от дорожных условий и стиля езды, у этого дуэта колеблется от 5,5 до 7,5 литров. После такого трудно себе представить, чего еще требовать от этой рабочей лошадки.

Собственно, и к подвеске с управлением претензий не возникло. Expert уверенно и, даже, по легковому держится на асфальте, с удовольствием заныривает в повороты, точно рисует дугу и с должным комфортом отрабатывает изъяны дорожного полотна. А что, если не комфорт, важно в грузовике, где водителю проводить полный рабочий день?

Цены на Peugeot Expert варьируются от 1 599 900 до 1 889 900 рублей. Ну, что ж, за дешево его такого никто отдавать и не обещал. Хотя это золотая середина между убогой «Газелью» по цене от 750 000 рублей и Ford Transit Custom за 2 000 000 рублей.

коммерческий транспорт, тест-драйв
25 июля 2019
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