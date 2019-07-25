Мечта гастарбайтера: тест-драйв нового Pеugeot Expert

Когда речь заходит о грузоперевозках в черте города с плотным трафиком, запретами на въезд большегрузов, узкими улочками и тесными парковками, то небольшой фургон придется к месту. Да и на домашних работах такой грузовичок весьма бы пригодился тем, кто «строится», держит фермерское хозяйство, небольшой магазин или производство.

Стоит признать, что Peugeot Expert, который производится на калужском заводе PSA, имеет весьма обворожительную внешность. Здесь и широкая улыбка радиаторной решетки, и раскаченные колесные арки, и стильные фары, которые, как подобает грузовикам, задраны повыше, чтобы водитель не побил их при маневрировании. Впрочем, стоит ли удивляться, ведь хороший опрятный дизайн — фирменный почерк французской марки.

Собственно заметно, что и кабине фургона дизайнеры тоже уделили должное внимание. Если не брать в счет жесткий пластик, который для коммерческого транспорта норма, и отсутствие подстаканников, то интерьер достаточно красив и функционален. Есть вместительные ниши в дверях, куда встают 1,5-литровые бутылки с водой.