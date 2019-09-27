Внедорожник Chevrolet Niva получил еще более дешевую комплектацию

Американо-российский «проходимец» Chevrolet Niva SL в ближайшее время прикатит к дилерам. Судя по всему, автомобиль предназначен тем, кого поджимает бюджет и не пугает отсутствие электростеклоподъемников и других благ технического прогресса.

В «Шеви Ниве» SL отсутствует чехол запасного колеса, центральный замок, воздуховодов обогрева ног пассажиров второго ряда и USB-розетки. Нет системы автоматического включения ближнего света и иммобилайзера. Окраска кузова — лишь в цвет «Айсберг», а передние бамперы не окрашены вовсе. Зато новинка отличается черными штампованными колесными дисками диаметром 15 дюймов.

Ценник «бюджетника» стартует от 523 000 рублей — с учетом всех скидок и выгод, включая кредитную программу и Trade-in. Прайс без привилегий выглядит не так привлекательно, но все же остается относительно невысоким — 667 000. Для сравнения, Chevrolet Niva в комплектации L, ранее считавшейся базовой, оценивается в 680 000 «целковых».