Опасные сюрпризы, которые может преподнести штатная «запаска»

Пробить колесо — одна из самых нежелательных неприятностей для водителя, которая может произойти в дороге. Особенно, когда торопишься на работу, важную встречу или везешь ребенка в школу. Именно в этот момент многие автовладельцы впервые знакомятся с запасным колесом, которое спрятано под ворсистым ковриком багажного отсека. Иногда такая встреча может изрядно озадачить.
Ефим Розкин

Прежде всего скажем, что существует два типа «запасок»: полноразмерная и так называемая «докатка», неофициально именуемая «пончик». С полноразмерной все более-менее понятно. Она представляет собой обычное колесо того же размера, что и установленные на вашем автомобиле. Использовать его можно без ограничений.

Некоторые рекомендуют изредка менять его местами с другими шинами — для равномерного износа всех колес. Нюанс лишь в том, что покупая зимнюю резину, придется приобрести не четыре покрышки, а пять, потому как полноразмерная «запаска», как правило, оказывается на летней резине. И если прокол случиться зимой, вам будет крайне не комфортно передвигаться по снежной каше на трех зимних и одном летнем колесе.

Второй тип запасного колеса, «докатка», как показывает практика, у многих водителей вызывает вопросы. Это «эрзац-колесо», если его ни разу не доставали, храниться ненакачанным. То есть, когда дойдет дело до его установки на место поврежденного колеса, понадобится не только перчатки, домкрат и ключ-баллонник, но еще и компрессор.

«Докатка» обычно надета на легкий штампованный диск, заметно отличается по размеру от стандартных колес автомобиля и имеет некоторые ограничения при использовании.

В частности, она не предполагает езду на длительные расстояния и скорости свыше 80 км/ч. Ведь она нужна только для того, чтобы вы могли потихоньку добраться до ближайшего шиномонтажного поста. Почему автопроизводители комплектуют свою продукцию именно «докатками»?

Дело тут в борьбе за увеличение полезного пространства багажного отделения и снижение массы автомобиля, которая прямо влияет на показатели расхода топлива.

Некоторые автопроизводители идут еще дальше, вообще лишая автомобилистов запасного колеса. В качестве альтернативы они предлагают ремкомлект в виде баллончика с жидким герметиком, который нужно залить через ниппель в пробитое колесо. Герметик призван закупорить прокол. Однако этой защиты надолго не хватит и поездки в шиномонтаж все равно не избежать. Кроме того, «ремонт» при помощи герметика совершенно бесполезен при сильных порезах и повреждениях покрышки.

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27 сентября 2019
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