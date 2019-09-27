Опасные сюрпризы, которые может преподнести штатная «запаска»

Прежде всего скажем, что существует два типа «запасок»: полноразмерная и так называемая «докатка», неофициально именуемая «пончик». С полноразмерной все более-менее понятно. Она представляет собой обычное колесо того же размера, что и установленные на вашем автомобиле. Использовать его можно без ограничений.

Некоторые рекомендуют изредка менять его местами с другими шинами — для равномерного износа всех колес. Нюанс лишь в том, что покупая зимнюю резину, придется приобрести не четыре покрышки, а пять, потому как полноразмерная «запаска», как правило, оказывается на летней резине. И если прокол случиться зимой, вам будет крайне не комфортно передвигаться по снежной каше на трех зимних и одном летнем колесе.

Второй тип запасного колеса, «докатка», как показывает практика, у многих водителей вызывает вопросы. Это «эрзац-колесо», если его ни разу не доставали, храниться ненакачанным. То есть, когда дойдет дело до его установки на место поврежденного колеса, понадобится не только перчатки, домкрат и ключ-баллонник, но еще и компрессор.