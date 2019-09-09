GM-АВТОВАЗ возобновил производство Chevrolet Niva

Автопроизводители вынуждены учитывать прогнозируемый потребительский спрос: как правило, в сентябре на российском рынке ежегодно наблюдается снижение покупательской активности. Поэтому компаниям приходится либо частично сокращать производство, как это сделал тольяттинский АВТОВАЗ, либо совсем останоавливать конвейер, как это произошло с GM-АВТОВАЗ.

Напомним, что сборка кроссоверов Chevrolet Niva на совместном предприятии была остановлена с 2 по 6 сентября в связи со снижением спроса. При этом отгрузка автомобилей продолжалась в обычном режиме.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе-августе 2019-го сократились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13 770 экземпляров.