Ставки снижены: кредиты на японские кроссоверы и внедорожники дешевеют

Фото: Mitsubishi
Дабы привлечь еще больше внимания к своим самым популярным моделям — Mitsubishi Outlander и Pajero Sport — российский офис японского бренда запускает особую кредитную программу с мизерной годовой ставкой в 0,1%. На каких условиях предлагают японские кроссовер и внедорожник, уточнил портал «АвтоВзгляд».

Итак, дешевый кредит можно взять на компактный Mitsubishi Outlander с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. в комплектации Invite с полным приводом, а также в версиях Intense+ и Instyle. Кроме того, новое предложение распространяется на внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в любом доступном варианте. Кредит выдается на два года с условием, что автомобиль будет застрахован по КАСКО.

Между тем, в России стартовали продажи рамного среднеразмерного Pajero Sport в необычной лимитированной спецверсии, посвященной киноленте «Терминатор: Темные судьбы» — продолжению культовой франшизы о смертельной битве роботов и людей. Ценник на особенный «вездеход» стартует от 3 016 000 рублей.

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1 октября 2019
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