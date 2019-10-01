Ставки снижены: кредиты на японские кроссоверы и внедорожники дешевеют

Итак, дешевый кредит можно взять на компактный Mitsubishi Outlander с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. в комплектации Invite с полным приводом, а также в версиях Intense+ и Instyle. Кроме того, новое предложение распространяется на внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в любом доступном варианте. Кредит выдается на два года с условием, что автомобиль будет застрахован по КАСКО.

Между тем, в России стартовали продажи рамного среднеразмерного Pajero Sport в необычной лимитированной спецверсии, посвященной киноленте «Терминатор: Темные судьбы» — продолжению культовой франшизы о смертельной битве роботов и людей. Ценник на особенный «вездеход» стартует от 3 016 000 рублей.