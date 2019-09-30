Анонсирован Mitsubishi Pajero Sport, посвященной новому «Терминатору»

Фото: Mitsubishi
В конце октября на широкий экран выходит новый эпизод фильма о противостоянии человечества и роботов — «Терминатор: Темные судьбы». В честь продолжения культовой франшизы японцы привезут в Россию особенный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Светлана Ермолаева

1 октября к дилерам прикатит среднеразмерный рамный Mitsubishi Pajero Sport в спецверсии, посвященной киноленте «Терминатор: Темные судьбы». Надпись Terminator: Dark Fate красуется на передних крыльях «вездехода» и на пятой двери. Кроме того, название серии разместили на передней панели напротив пассажирского кресла.

Дизайнеры расположили на капоте крупную надпись с названием модели, а под передним и задним бамперами — декоративные накладки серебристого цвета. Еще такой Pajero Sport, окрашенный в черное, получил расширители колесных арок, накладки на двери в цвет кузова, хромированный патрубок выхлопной системы и спойлер над крышкой багажника.

«Терминаторский» внедорожник построен из модели в комплектации Instyle с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 181 л. с. и восьмискоростным «автоматом». Привод, конечно, — полный. Ценник стартует от 3 016 000 рублей.

Между тем, в России сертифицировали рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport. Производство новинки будет локализовано на калужском заводе, а старт продаж ожидается в 2020 году.

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30 сентября 2019
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