Анонсирован Mitsubishi Pajero Sport, посвященной новому «Терминатору»

1 октября к дилерам прикатит среднеразмерный рамный Mitsubishi Pajero Sport в спецверсии, посвященной киноленте «Терминатор: Темные судьбы». Надпись Terminator: Dark Fate красуется на передних крыльях «вездехода» и на пятой двери. Кроме того, название серии разместили на передней панели напротив пассажирского кресла.

Дизайнеры расположили на капоте крупную надпись с названием модели, а под передним и задним бамперами — декоративные накладки серебристого цвета. Еще такой Pajero Sport, окрашенный в черное, получил расширители колесных арок, накладки на двери в цвет кузова, хромированный патрубок выхлопной системы и спойлер над крышкой багажника.