Банк России рассказал, как будет скрещивать ОСАГО с каско

Когда Указание Центробанка вступит в силу, оно станет документом, на основании которого при страховании машины не нужно будет заключать отдельно два договора — ОСАГО и каско. Вся информация о добровольной страховке будет заноситься в полис ОСАГО.

Он «должен будет предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы», — говорится в сообщении ЦБ.

Срок договора каско в этом случае должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО. В случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.

Страховая сумма по договору добровольного страхования устанавливается в размере равном действительнойстоимост и застрахованного транспортного средствав месте его нахождения в день заключения договора добровольного страхования.

По ОСАГО, как известно, компенсации ущерба свыше 500 000 рублей не получить.