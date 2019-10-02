Сколько автомобилей Mitsubishi купили в России в сентябре

Лидером внутрибрендового рейтинга по традиции остается Mitsubishi Outlander — компактный кроссовер, разлетевшийся тиражом в 2412 экземпляров (+12%), причем пятая часть пришлась на «паркетник» в семиместном варианте. Напомним, что бестселлер предложен нашим соотечественникам с двумя бензиновыми моторами — на выбор: 2-литровым мощностью 146 л. с. и 167-сильным объемом 2,4 л. Оба агрегатированы с вариатором. Привод — передний или полный.

Вторая строчка хит-парада с огромным отставанием досталось среднеразмерному рамному внедорожнику Mitsubishi Pajero Sport: за него рублем проголосовали 475 россиян (-4%). А тройку лидеров замыкает ASX (492 машины, +73%).

Кстати, последний, как уже писал портал «АвтоВзгляд», не так давно обновился и был представлен на Женевском моторшоу. До конца года рестайлинговый «паркетник» с новой внешностью и навороченной «мультимедийкой» доберется до российского рынка.