Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России

Toyota RAV4 пятой генерации представлена в России с двумя бензиновыми моторами: двухлитровым мощностью 149 л. с. и 199-сильным объемом 2,5 л. Первый сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Более производительный двигатель трудится вместе с восьмискоростной АКП.

Привод — подключаемый полный, либо полный с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса. Предусмотрен и передний, но только для работы в тандеме с младшим движком.

В базовой версии нового RAV4 имеются боковые зеркала с функцией складывания, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и тканевый салон. Кроме того, кроссовер укомплектован информационно-развлекательной системой с экраном диаметром семь дюймов без навигации.