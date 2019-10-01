Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России

Toyota RAV4 пятой генерации представлена в России с двумя бензиновыми моторами: двухлитровым мощностью 149 л. с. и 199-сильным объемом 2,5 л. Первый сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Более производительный двигатель трудится вместе с восьмискоростной АКП.
Привод — подключаемый полный, либо полный с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса. Предусмотрен и передний, но только для работы в тандеме с младшим движком.
В базовой версии нового RAV4 имеются боковые зеркала с функцией складывания, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и тканевый салон. Кроме того, кроссовер укомплектован информационно-развлекательной системой с экраном диаметром семь дюймов без навигации.
Есть и так называемый зимний пакет с электрообогревом руля, передних кресел, лобового стекла в зоне покоя «дворников» и форсунок стеклоомывателя.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», базовый перечень электронных помощников новинки рынка довольно широк: электронная система распределения тормозных усилий, усилитель экстренного торможения, антипробуксовочная система, а также системы курсовой устойчивости и помощи при подъеме.
Новый «Равчик» предложен в четырех комплектациях — «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety», а его цена стартует с отметки 1 756 000 рублей.