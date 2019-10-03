Nissan увеличил гарантийный срок для своих автомобилей в России

Японский бренд Nissan, как и раньше, дает уже ставшую привычной гарантию на три года или до 100 000 км пробега, в зависимости от того, что случится раньше. Под нее попадают все комплектующие авто, включая даже ксеноновые лампы и хром.

Теперь же к гарантийному сроку добавилось еще два года и 50 000 км постгарантийного обслуживания. Правда, в дополнительное время (или километраж) компания ручается лишь за основные агрегаты: двигатели, любые коробки передач и систему полного привода.

Новая программа, получившая название «5 лет поддержки», распространяется практически на всю российскую продуктовую линейку бренда, а точнее на кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, собранные в 2018 и 2019 годах и купленные после 1 октября сего года.

Напомним, что японцы предлагают у нас еще и субкомпактный «паркетник» Nissan Juke и спорткупе GT-R. Но обе модели доживают на нашем рынке, можно сказать, последние деньки. «Джук» сменил поколение, и привозить новинку к нам не выгодно: затраты на локализацию, сертификацию и прочее, видимо, не окупятся. А GT-R у нас просто не продается.