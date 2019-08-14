В России резко подешевели сразу три кроссовера Nissan

Российский бестселлер Nissan Qashqai, переживший обновление, потерял в цене от 18 000 до 102 000 рублей в зависимости от комплектации. Отныне популярный «паркетник» оценивается в 1 250 000. X-Trail снизил стоимость на 50 000 — 122 000 «целковых». И теперь его покупка обойдется в ₽1 590 000. А те, кто нацелился на приобретение Nissan Terrano, сэкономят от 24 000 до 129 000 кровно заработанных. Этот «паркетник» обойдется в 931 000 рублей.

Причины такого беспрецедентного падения цен на фоне общего подорожания — финансовые трудности автостроителя. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», за минувший год прибыль бренда «просела» почти на половину.

Мало того, что компания вынуждена пойти на сокращение сотрудников (по некоторым данным, без работы останутся 7% рабочих и служащих по всему миру), на неэффективных рынках начнет «таять» продуктовая линейка. Относится ли к ним Россия, судите сами. Судя по всему, в скором времени отечественные потребители не досчитаются кроссовера Nissan Juke и спорткара GT-R. Что еще ждет японскую марку на российском рынке читайте здесь.