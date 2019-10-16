KIA и Hyundai отзывают миллионы автомобилей из-за взрывающихся моторов

Речь, правда, идет о Соединенных Штатах, где было зафиксировано около 3000 случаев возгораний автомобилей с GDI объемом 2 и 2,4 л. Такими двигателями оснащали с Hyundai Sonata, Santa Fe и Tucson, а также KIA Sportage, Sorento и Optima.

Компания Hyundai оповестила о проблеме владельцев 2 300 000 авто, KIA — 1 800 000. В ходе сервисного мероприятия будет обновлено программное обеспечение бракованных машин, а также установлены дополнительные утилиты, отслеживающие состояние мотора и способные оповещать о возможной поломке.

Кроме того, корейские автостроители возместят владельцам связанные с этим вопросом затраты на ремонтные работы, эвакуацию или буксировку, а также аренду подменного авто. Размеры компенсаций обещают определить к концу октября.

Стоит отметить, что об отзыве из-за этих моторов в других странах пока не упоминается. К примеру, в России двигатели Theta II в обновленной версии тоже ставят в KIA Optima, Sportage и Sorento. Но ни одного возгорания зафиксировано не было.