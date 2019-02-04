Повредят да нахамят: 5 самых распространенных заблуждений об эвакуации машин

Столкнувшись с серьезной неисправностью автомобиля, вследствие которой машина встает на прикол, водители всячески пытаются решить проблему самостоятельно, лишь бы только не вызывать эвакуатор, ведь это «дорого, долго и небезопасно». Пять самых популярных заблуждений о службах помощи на дорогах, не имеющих ничего общего с реальностью — в материале портала «АвтоВзгляд».

НЕ ПО КАРМАНУ

Если эвакуация, случившаяся по причине неправильной парковки, облегчает кошелек автовладельца на сумму около 10 000 рублей, то транспортировка сломавшегося авто в среднем выходит в 4 раза дешевле. Конечно, можно обойтись и без техпомощи — скажем, «загрузить» друзей, готовых дотащить вас до сервиса на тросе, или попытаться отремонтировать машину на месте самому. Но где гарантия, что в итоге вы не заплатите больше, исправляя свои ошибки?