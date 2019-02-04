Повредят да нахамят: 5 самых распространенных заблуждений об эвакуации машин

Фото: РАМК
У одних автовладельцев слово «эвакуация» ассоциируется с неправильной парковкой, штраф-стоянками и сильным ударом по кошельку. У других — с серьезными поломками, многочасовыми ожиданиями, небрежными погрузками-разгрузками и хамством водителей спецтехники. Но если первый ассоциативный ряд, увы, отображает действительность, то второй — всего лишь цепочка устаревших предубеждений.
Виктория Базылева

Столкнувшись с серьезной неисправностью автомобиля, вследствие которой машина встает на прикол, водители всячески пытаются решить проблему самостоятельно, лишь бы только не вызывать эвакуатор, ведь это «дорого, долго и небезопасно». Пять самых популярных заблуждений о службах помощи на дорогах, не имеющих ничего общего с реальностью — в материале портала «АвтоВзгляд».

НЕ ПО КАРМАНУ

Если эвакуация, случившаяся по причине неправильной парковки, облегчает кошелек автовладельца на сумму около 10 000 рублей, то транспортировка сломавшегося авто в среднем выходит в 4 раза дешевле. Конечно, можно обойтись и без техпомощи — скажем, «загрузить» друзей, готовых дотащить вас до сервиса на тросе, или попытаться отремонтировать машину на месте самому. Но где гарантия, что в итоге вы не заплатите больше, исправляя свои ошибки?

К тому же следует помнить, что на итоговую стоимость эвакуации влияет множество факторов: местонахождение авто (подземный гараж, глубокий загород), его марка и модель, сложность погрузки (блокировка коробки передач, ограниченное пространство) и прочее. А потому далеко не факт, что если ваш товарищ на Range Rover заплатил в свое время 7000 целковых, то и с вас на KIA Picanto возьмут ту же сумму.

ПОБЬЮТ И ПОКОЦАЮТ

Многие водители ошибочно полагают, что ни одна машина не съезжает с платформы эвакуатора целой — мол, после транспортировки всегда обнаруживаются новые царапины на кузове авто или на колесных дисках. Это справедливо лишь по отношению к сомнительным «ипэшкам». Крупные же компании, трясущиеся над своей репутацией, обязательно фиксируют состояние «пациента» на камеру. Они стараются делать все максимально аккуратно, ведь убытки не нужны никому.

ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ

Когда-то давно водителям действительно приходилось ждать «спасателей» по полдня, даже если их автомобили ломались в самом центре города. Сейчас же ситуация поменялась в лучшую сторону — эвакуаторов стало в разы больше, и теперь они добираются до клиентов за 50—70 минут, несмотря на сильную загруженность дорог. Да, и в Москве тоже.

СТАРЫЕ И НЕБЕЗОПАСНЫЕ

Многих автовладельцев пугает внешний вид эвакуаторов, разъезжающих по городу — старых, громких, явно нуждающихся в ремонте. Такие машины, как правило, принадлежат все тем же «ипэшкам» — крупные компании, в отличие от своих мелких конкурентов, следят за своей техникой, регулярно обновляя автопарк.

ХАМ НЕОТЕСАННЫЙ

«Все без исключения водители эвакуаторов — это грубые хамы, не знающие иных слов, кроме матерных», — уверены автовладельцы. В семье, конечно, не без урода, но большинство работников техпомощи старается держать себя в руках. Ведь, как порталу «АвтоВзгляд» объяснили в компании «Русский АвтоМотоКлуб», клиентские отзывы, которые собирают приличные фирмы, нередко влияют на премиальную часть заработной платы эвакуаторщика.

эвакуаторы, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
4 февраля 2019
528