АВТОВАЗ выпустил партию бракованных LADA Largus

Предписание о недоукомплектованных LADA Largus с датами отгрузки с 2 июля по 26 сентября Волжский автозавод отправил ритейлерам. И документ попал в распоряжение портала «Лада.Онлайн».

Дилерам необходимо проверить все автомобили из списка, состоящего из 689 пунктов, и при необходимости установить громкоговорители с номером 8200309487.

Как рассказала пресс-служба завода, в один из дней был вероятен сбой «в соответствии комплектации» на производственной линии. Количество динамиков в разных комплектациях различное.

Напомним, пару дней назад тольяттинский автостроитель запланировал проверку на возможный дефект электропроводки у более чем 6000 LADA Vesta. Речь шла о некачественной термоусадочной трубке на жгуте проводов АКБ, стартера и генератора.