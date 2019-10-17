Готовим машину к зиме: выбираем и меняем шины

Межсезонье, безусловно, очень важный период: ведь от того, готова ли машина к предстоящим температурным изменениям, зависит не только безопасность водителя и пассажиров, но и остальных участников движения

И в списке обязательного к выполнению ТО — пункт «переобувка», безусловно, занимает одну из лидирующих позиций. Совместно с производителем бренда Viatti, специалистами шинного бизнеса KAMA TYRES, мы составили краткий чек-лист о том, как выбирать, читать маркировку и правильно хранить зимние шины.

Менять или не менять?

Однозначно, да, менять. Основные критерии прописаны законодательно: с декабря по февраль на автомобилях категории В допускается использовать только зимние шины. В зависимости от условий и предпочтений можно выбрать шипуемые или нешипуемые модели. Главное — убедитесь, что есть специальная маркировка: «М+S», «M&S» или «M S», и графическое изображение горы со снежинкой внутри контура.

Нешипуемые зимние шины можно эксплуатировать круглый год.

Не маркетинговый ход: зимние и летние шины действительно отличаются

Принципиальные отличия — состав резиновой смеси и рисунок протектора.

Летние модели не приспособлены к минусовой температуре: они жестче, и на морозе такие шины быстрее изнашиваются, «дубеют» и могут легко уйти в занос.

Зимний рисунок имеет более выраженный и глубокий протектор, способный справиться со снегом, льдом и снежной кашей. Резиновая смесь остается эластичной даже при «глубоком» минусе, а протектор обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.

Viatti _ Сцепление один из важных показателей при выборе новых зимних шин.

Может, еще сезон проездят?

Перед сезоном советуем провести визуальный осмотр. Наличие трещин, порезов, значительное отсутствие шипов и других следов сильного износа — пора приобрести новый комплект.

Остаточная высота рисунка протектора шины должна соответствовать следующим значениям: для легковых машин — не менее 1,6 мм.

Штраф за использование изношенных зимних шин — 500 рублей (или предупреждение).

Пока нет снега, но уже холодно

Если среднесуточная температура достигла порога +7°C — пора ехать на шиномонтаж. Опытные водители не ждут этого крайнего значения и заранее «переобувают» свой автомобиль. Такой подход позволяет избежать очередей на сервис и отчасти оптимизирует расходы, т. к. шиномонтаж происходит не в «горячий сезон».

Как правильно хранить шины

Для города и теплых зим

Лучше выбирать нешипуемые модели. Они более эффективны во время разгона и торможения на асфальте, менее шумные из-за отсутствия шипов. Такие шины, как Viatti Brina, отвечают специфическим условиям зимы в городе, где снежная каша и слякоть, вызванные солевыми и химическими реагентами, встречаются на дорогах куда чаще снега. При своей надежности и износостойкости они позволяют водителю сохранять зимой привычный стиль вождения.

Для междугородних поездок и холодов

Шипуемые модели станут оптимальным вариантом для передвижения по бездорожью, заснеженным дорогам или в северных регионах нашей страны. Шипы снижают вероятность пробуксовки, сокращают тормозной путь, увеличивают коэффициент сцепления колес с дорогой при гололеде или на накатанном снегу. Например, Viatti Brina Nordico имеет асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и просчитанной схемой расстановки шипов, что обеспечивает наилучшее сцепление на зимней дороге и износостойкость.

То, о чем нельзя забывать: обкатка

Главный принцип — аккуратное вождение, без резких маневров, и соблюдение скоростного режима.

Новые шипуемые модели лучше обкатывать на сухом асфальтовом покрытии, не покрытом снегом или льдом. Для того чтобы в дальнейшем минимизировать потерю шипов, лучше проехать первые 400—500 километров в спокойном режиме, не совершая резких маневров и торможений. Скоростной режим — до 70 км/ч. Контролируйте давление — при обкатке спущенных шин в среднем теряется более 30% шипов при первых сотнях пробега.

Для обкатки нешипуемых шин будет достаточно проехать первые 100 км в спокойном режиме со скоростью 70—80 км/ч.

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18 октября 2019
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