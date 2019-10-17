Готовим машину к зиме: выбираем и меняем шины

И в списке обязательного к выполнению ТО — пункт «переобувка», безусловно, занимает одну из лидирующих позиций. Совместно с производителем бренда Viatti, специалистами шинного бизнеса KAMA TYRES, мы составили краткий чек-лист о том, как выбирать, читать маркировку и правильно хранить зимние шины.
Менять или не менять?
Однозначно, да, менять. Основные критерии прописаны законодательно: с декабря по февраль на автомобилях категории В допускается использовать только зимние шины. В зависимости от условий и предпочтений можно выбрать шипуемые или нешипуемые модели. Главное — убедитесь, что есть специальная маркировка: «М+S», «M&S» или «M S», и графическое изображение горы со снежинкой внутри контура.
Нешипуемые зимние шины можно эксплуатировать круглый год.
Не маркетинговый ход: зимние и летние шины действительно отличаются
Принципиальные отличия — состав резиновой смеси и рисунок протектора.
Летние модели не приспособлены к минусовой температуре: они жестче, и на морозе такие шины быстрее изнашиваются, «дубеют» и могут легко уйти в занос.
Зимний рисунок имеет более выраженный и глубокий протектор, способный справиться со снегом, льдом и снежной кашей. Резиновая смесь остается эластичной даже при «глубоком» минусе, а протектор обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.
Может, еще сезон проездят?
Перед сезоном советуем провести визуальный осмотр. Наличие трещин, порезов, значительное отсутствие шипов и других следов сильного износа — пора приобрести новый комплект.
Остаточная высота рисунка протектора шины должна соответствовать следующим значениям: для легковых машин — не менее 1,6 мм.
Штраф за использование изношенных зимних шин — 500 рублей (или предупреждение).
Пока нет снега, но уже холодно
Если среднесуточная температура достигла порога +7°C — пора ехать на шиномонтаж. Опытные водители не ждут этого крайнего значения и заранее «переобувают» свой автомобиль. Такой подход позволяет избежать очередей на сервис и отчасти оптимизирует расходы, т. к. шиномонтаж происходит не в «горячий сезон».
Для города и теплых зим
Лучше выбирать нешипуемые модели. Они более эффективны во время разгона и торможения на асфальте, менее шумные из-за отсутствия шипов. Такие шины, как Viatti Brina, отвечают специфическим условиям зимы в городе, где снежная каша и слякоть, вызванные солевыми и химическими реагентами, встречаются на дорогах куда чаще снега. При своей надежности и износостойкости они позволяют водителю сохранять зимой привычный стиль вождения.
Для междугородних поездок и холодов
Шипуемые модели станут оптимальным вариантом для передвижения по бездорожью, заснеженным дорогам или в северных регионах нашей страны. Шипы снижают вероятность пробуксовки, сокращают тормозной путь, увеличивают коэффициент сцепления колес с дорогой при гололеде или на накатанном снегу. Например, Viatti Brina Nordico имеет асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и просчитанной схемой расстановки шипов, что обеспечивает наилучшее сцепление на зимней дороге и износостойкость.
То, о чем нельзя забывать: обкатка
Главный принцип — аккуратное вождение, без резких маневров, и соблюдение скоростного режима.
Новые шипуемые модели лучше обкатывать на сухом асфальтовом покрытии, не покрытом снегом или льдом. Для того чтобы в дальнейшем минимизировать потерю шипов, лучше проехать первые 400—500 километров в спокойном режиме, не совершая резких маневров и торможений. Скоростной режим — до 70 км/ч. Контролируйте давление — при обкатке спущенных шин в среднем теряется более 30% шипов при первых сотнях пробега.
Для обкатки нешипуемых шин будет достаточно проехать первые 100 км в спокойном режиме со скоростью 70—80 км/ч.