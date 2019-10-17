Готовим машину к зиме: выбираем и меняем шины

И в списке обязательного к выполнению ТО — пункт «переобувка», безусловно, занимает одну из лидирующих позиций. Совместно с производителем бренда Viatti, специалистами шинного бизнеса KAMA TYRES, мы составили краткий чек-лист о том, как выбирать, читать маркировку и правильно хранить зимние шины.

Менять или не менять?

Однозначно, да, менять. Основные критерии прописаны законодательно: с декабря по февраль на автомобилях категории В допускается использовать только зимние шины. В зависимости от условий и предпочтений можно выбрать шипуемые или нешипуемые модели. Главное — убедитесь, что есть специальная маркировка: «М+S», «M&S» или «M S», и графическое изображение горы со снежинкой внутри контура.

Нешипуемые зимние шины можно эксплуатировать круглый год.

Не маркетинговый ход: зимние и летние шины действительно отличаются

Принципиальные отличия — состав резиновой смеси и рисунок протектора.

Летние модели не приспособлены к минусовой температуре: они жестче, и на морозе такие шины быстрее изнашиваются, «дубеют» и могут легко уйти в занос.

Зимний рисунок имеет более выраженный и глубокий протектор, способный справиться со снегом, льдом и снежной кашей. Резиновая смесь остается эластичной даже при «глубоком» минусе, а протектор обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.