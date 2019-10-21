АВТОВАЗ приостановил сборку самых экономичных LADA Vesta и Largus

О том, что LADA Vesta и Largus, работающие как на метане, так и на бензине, перестали сходить с конвейера, сообщило издание «Авто Mail.ru», в чье распоряжение попал информационный документ, направленный от автостроителя дилерам.

По всей видимости, такое положение дел сложилось из-за прекращения программы «EcoGas», позволяющей производителю автомобилей, ездящих на природном газе, получать субсидии из федерального бюджета. Без действия этой госпрограммы метановые «Лады» получают слишком высокий ценник.

Представители автозавода уточнили, что на данный момент прием заказов на двухтопливные «Весты» и «Ларгусы» завершен, и когда опять начнется — неизвестно. Но полностью прекращать производство этих авто волжское предприятие не планирует.

Кстати, недавно был представлен Renault Logan с газобаллонным оборудованием. Точнее, французы показали предсерийный образец такого седана. «Четырехдверку» Logan CNG собрали из авто в варианте Life с 1,6-литровым мотором, сочетающимся с «механикой».