АВТОВАЗ проверит несколько тысяч LADA Vesta на дефект в электропроводке

В список возможно неисправных автомобилей включены 6212 экземпляров Lada Vesta, которые были отгружены в период с 31 августа по 10 октября 2019 года.

В качестве причины проверки указана вероятность некачественного соединения термоусадочной трубки с рабочей поверхностью контактов жгута проводов АКБ, стартера и генератора. В целях гарантирования потребительских характеристик автомобилей LADA Vesta в официальных дилерских центрах АВТОВАЗа будет выполнена необходимая диагностика электрпроводки и, в случае необходимости — доработка жгутов проводов. Об этом сообщает издание «Лада.Онлайн».

Напомним, что недавно тольяттинский производитель объявил о запуске в производство LADA Vesta с бесступенчатым вариатором от японской компании Jatco. В пару к новой коробке передач определили модернизированный 1,6-литровый мотор HR-16 мощностью 113 л. производства альянса Renault-Nissan.