На АВТОВАЗе стартовало производство LADA Largus CNG

LADA Largus CNG в грузовом варианте оценили в 728 300 рублей. В список оснащения авто в базовой комплектации входят пара фронтальных подушек безопасности, сиденья с подогревом и аудиосистема. По паспорту багажное отделение вмещает до 2225 л груза.

Битопливный пассажирский «Ларгус» обойдется в 753 900 «деревянных». За эти деньги покупатель получает авто с 15-дюймовыми штампованными дисками, кондиционером и аудиопроигрывателем с двумя динамиками. Кроме того, можно выбрать из двух вариантов отделки салона: черный Carbon или светло-серый Tropic.

Largus CNG Cross получила прайс в 813 400 рублей. Приподнятый «сарай» отличается элементами пластиковой защиты кузова и стеклоподъемниками с электроприводом.

Любой из этих автомобилей приводится в движение 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 94 л. с., агрегатированным с пятиступенчатой «механикой». Бак для бензина вмещает до 50 л топлива, а в баллон можно закачать до 90 л газа. Благодаря такому запасу, машина может без дозаправки проехать до 1000 км пути.

Напомним, что первой такой силовой агрегат получила вышедшая на рынок в июле 2017 года LADA Vesta. Правда, об объемах производства подобных «Вест» и «Ларгусов», АВТОВАЗ распространяться не хочет. Вероятно, речь идет о штучных тиражах.