Самые востребованные подержанные иномарки в России

Фото: Ford
Продажи иномарок на вторичном российском рынке за три квартала этого года выросли на 1% относительно прошлогодних показателей: во вторые руки ушло около 2 876 700 подержанных «легковушек» зарубежных брендов. Аналитики сообщили, какие модели пользовались особой популярностью.

Старательно не сдает своих позиций Ford Focus, оставаясь лидером рейтинга уже не первый год. «Американец» пришелся по вкусу 98 000 покупателей (-2%). Второе место досталось Hyundai Solaris с показателем в 78 100 автомобилей и положительной динамикой в 11%. За ним следует Toyota Corolla с пробегом: за нее рублем проголосовало 76 400 россиян, снизив объемы на 1%.

На четвертой строке прописался KIA Rio, разошедшийся тиражом в 73 000 экземпляров и поднявший продажи на 17%. А первую пятерку замыкает Toyota Camry (60 300 единиц, +3%). К слову сказать, на российском рынке новых автомобилей «Камри» — самая продаваемая модель бренда.

Далее по порядку в ТОП-10 зарубежных «бэушек», по подсчетам специалистов «Автостата», идут: Renault Logan (57 400 машин, +4%), Chevrolet Niva (54 300 авто, +5%), которую, правда, иномаркой можно назвать лишь с большой натяжкой, Opel Astra (45 900 штук, −3%), Volkswagen Polo (44 300 автомобилей, +13%) и Daewoo Nexia (40 200 «легковушек», −10%).

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23 октября 2019
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