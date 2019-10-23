Самые востребованные подержанные иномарки в России

Старательно не сдает своих позиций Ford Focus, оставаясь лидером рейтинга уже не первый год. «Американец» пришелся по вкусу 98 000 покупателей (-2%). Второе место досталось Hyundai Solaris с показателем в 78 100 автомобилей и положительной динамикой в 11%. За ним следует Toyota Corolla с пробегом: за нее рублем проголосовало 76 400 россиян, снизив объемы на 1%.

На четвертой строке прописался KIA Rio, разошедшийся тиражом в 73 000 экземпляров и поднявший продажи на 17%. А первую пятерку замыкает Toyota Camry (60 300 единиц, +3%). К слову сказать, на российском рынке новых автомобилей «Камри» — самая продаваемая модель бренда.

Далее по порядку в ТОП-10 зарубежных «бэушек», по подсчетам специалистов «Автостата», идут: Renault Logan (57 400 машин, +4%), Chevrolet Niva (54 300 авто, +5%), которую, правда, иномаркой можно назвать лишь с большой натяжкой, Opel Astra (45 900 штук, −3%), Volkswagen Polo (44 300 автомобилей, +13%) и Daewoo Nexia (40 200 «легковушек», −10%).