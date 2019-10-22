Не каждый водитель знает: какими преимуществами при перестроении обладает автобус

В Правилах дорожного движения понятие «Маршрутное транспортное средство» определяется, как автобус, троллейбус и трамвай общего пользования, предназначенные для перевозки людей по установленным маршрутам с обозначенными местами остановок.
Выделенные полосы
Выделенные полосы считаются едва ли не главным преимуществом общественного транспорта. Кроме маршрутных автобусов и троллейбусов, по эти полосам могут ездить такси, школьные автобусы и велосипеды (когда «выделенка» расположена справа). Если туда сунется частник, то с него возьмут штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Питере — 3000.
Но не стоит забывать, что частные машины могут туда заезжать в местах с прерывистой линией разметки для съезда с дороги, а также для посадки и высадки пассажиров. Главное, чтобы при этом не было помех маршрутным транспортным средствам.
Дорожные знаки
Еще одно преимущество у водителей общественных транспортных средств, допущенных к движению по выделенным полосам — возможность в ряде случаев игнорировать при въезде на перекресток требования некоторых дорожных знаков — предписывающих и запрещающих.
Начало движения с остановки
Еще одно немаловажное преимущество исключительно маршрутных автобусов и троллейбусов заключается в том, что в населенных пунктах водители должны им уступать дорогу, когда они начинают движение от обозначенного места остановки (пункт 18.3 ПДД). В свою очередь, водители общественного транспорта могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.
Перестроение
Многие малоопытные водители часто путают приоритет маршрутного транспорта при начале движения с остановки с перестроением. Под «перестроением» ПДД подразумевает выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения. В таких случаях уступать автобусам совсем необязательно, но при условии, что речь не идет о выезде с остановки. А вот когда общественный транспорт при начале движения после посадки-высадки пассажиров вынужден перестроиться в соседнюю полосу (например из-за припаркованной впереди машины), то в этом случае водитель обязан уступить ему дорогу. Несмотря на то, что в пункте 18.3 ПДД не упоминается слово «перестроение».