Не каждый водитель знает: какими преимуществами при перестроении обладает автобус

В Правилах дорожного движения понятие «Маршрутное транспортное средство» определяется, как автобус, троллейбус и трамвай общего пользования, предназначенные для перевозки людей по установленным маршрутам с обозначенными местами остановок.

Выделенные полосы

Выделенные полосы считаются едва ли не главным преимуществом общественного транспорта. Кроме маршрутных автобусов и троллейбусов, по эти полосам могут ездить такси, школьные автобусы и велосипеды (когда «выделенка» расположена справа). Если туда сунется частник, то с него возьмут штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Питере — 3000.

Но не стоит забывать, что частные машины могут туда заезжать в местах с прерывистой линией разметки для съезда с дороги, а также для посадки и высадки пассажиров. Главное, чтобы при этом не было помех маршрутным транспортным средствам.