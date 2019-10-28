Собрана первая партия LADA 4x4 с новым салоном

Фото: LADA
Не так давно российские СМИ растиражировали информацию, что самый популярный в России внедорожник LADA 4x4 в ближайшее время обзаведется новым салоном. Теперь же стало известно, что с конвейера сошла первая партия посвежевших «проходимцев».

На шпионских снимках LADA 4x4, опубликованных в середине октября, видно, что детали передней панели выполнены из разного пластика. Хотя и смотрятся довольно кустарно.

По инсайдерским данным, попавшим в распоряжение портала «Лада.Онлайн», на АВТОВАЗе уже стартовало предсерийное производство таких «Нив»: собрана первая партия с однотонным пластиком. «В общем, всё уже смотрится товарно», — уточнил источник издания.

Напомним, что после обновления LADA 4x4 получит перелицованную центральную консоль, иную приборную панель, модернизированные кресла и отопитель, а также новые бамперы и противотуманные огни.

Фото: Лада.Онлайн

Тем временем поклонники народного «вездехода» ждут уже более глобальных перемен. Как ранее писал портал «АвтоВзгляд», года через два автомобиль наконец-то сменит поколение, но останется верен своим внедорожным повадкам.

Модель переедет на французскую «тележку» CMFB-LS концерна Renault-Nissan и обзаведется X-дизайном. Скорее всего, под капотом новинки окажется «ниссановский» 110-сильный мотор объемом 1,6 л.

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28 октября 2019
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