Собрана первая партия LADA 4x4 с новым салоном

На шпионских снимках LADA 4x4, опубликованных в середине октября, видно, что детали передней панели выполнены из разного пластика. Хотя и смотрятся довольно кустарно.

По инсайдерским данным, попавшим в распоряжение портала «Лада.Онлайн», на АВТОВАЗе уже стартовало предсерийное производство таких «Нив»: собрана первая партия с однотонным пластиком. «В общем, всё уже смотрится товарно», — уточнил источник издания.

Напомним, что после обновления LADA 4x4 получит перелицованную центральную консоль, иную приборную панель, модернизированные кресла и отопитель, а также новые бамперы и противотуманные огни.