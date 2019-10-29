Японцы отправляют в отставку седан Infiniti Q70

О том, что Infiniti Q70 уходит с конвейера, рассказал в интервью изданию Carscoops представитель бренда. Флагманский седан покупатели не увидят в 2020 модельном году. Но дилеры будут распродавать остатки со складов. По прогнозам, собранных авто должно хватить до конца года, то есть на пару месяцев. Речь идет о североамериканском рынке, где модель пока еще представлена.

Судя по всему, автомобилей в запасе осталось не так много, потому что спрос на них, скажем прямо, не великий. Так, в Соединенных Штатах с января по сентябрь в руки покупателей ушло 2196 машин. В 2018-м было реализовано 4479 экземпляров. Но, стоит вспомнить 2011 год, когда модель разлетелась тиражом в 10 818 авто.

Конкурент Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии и Audi A6 в США предложен в двух версиях — стандартной и удлиненной с 3,7-литровым V6 мощностью 334 л. с., либо с 422-сильным V8 объемом 5,6 л. Оба движка работают вместе с семискоростным «автоматом». Привод — на выбор — задний или полный. Напомним, что на российском рынке в арсенале Q70 была лишь безальтернативная «шестерка» на 3,7 л.

Стоит добавить, что у головного бренда Nissan дела сейчас идут неважно: производитель испытывает серьезные финансовые затруднения. По прогнозам, как уже писал портал «АвтоВзгляд», текущий год для компании закончится потерей чистой прибыли на 46,7%. А до 2022 года автостроитель собирается сократить производство на 10%, уволив 12 500 сотрудников.