Индикаторы на панели приборов, с которыми ещё можно ездить, но недолго

Напомним, что загоревшиеся иконки красного цвета на панели приборов прямо говорят об опасности, и требуют предпринять немедленные меры по быстрому устранению неисправности.
Желтые также предупреждают о сбое в работе или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании. А символы зеленого цвета информируют о работе сервисных функций и не дают автовладельцу повода для тревоги.
Наверное, все водители, увидев на панели приборов какой-нибудь красный или желтый сигнал, до конца надеются, что это просто ошибка электроники, и никаких неисправностей на самом деле нет. Поводом для подобной надежды служит такое частое явление в подержанных автомобилях, как горящий сигнал «Check engine». Чтобы понять, что это ложная тревога обычно достаточно снять на мгновение клемы с аккумулятора и подсоеднинить обратно. Нередко этого достаточно, чтобы «Check engine» исчез с панели приборов. Однако, увы, такое случается не всегда, и этот значок действительно предупреждает о серьезных неполадках с мотором.
Топливо на исходе
Чаще всего водителям приходится созерцать именно этот индикатор на панели приборов. И дай Бог, чтобы только такие сигналы замечали все автовладельцы на протяжении всей эксплуатации своих машин
Обычно при загоревшимся «топливном» индикаторе на легковушке минимальный запас хода составляет порядка 50 километров. Но многие производители в мощных моделях увеличивают этот ресурс до 100, и даже 150 км.
Скоро техосмотр
Информационный значок в виде гаечного ключа появляется на панели приборов, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. После каждого ТО мастера в автосервисе его сбрасывают.
Конечно, лучше не медлить со сроками прохождения техосмотра, ведь в настоящее время в роли оператора технического осмотра выступает официальный дилер, который может выдавать необходимые для покупки ОСАГО диагностические карты. А с законом шутки плохи.
Жидкость в бачке омывателя
Этот индикатор можно игнорировать до поры до времени только в сухую погоду, когда маловероятны осадки. Обычно это теплый сезон, во время которого водители напрочь забывают о существовании «дворников».
А между прочим, отсутствие омывающей жидкости в автомобиле противозаконно, и по статье 12.5 КоАП за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Да и категорически опасно в холодный сезон не обращать на это внимание, поскольку нарушение обзорности приводит к серьезным ДТП.
Требуется отдых
Так уж сложилось, что среднестатистический российский автовладелец совсем не доверяет новейшим технологиям, которые в современных автомобилях используются в качестве ассистентов водителя.
А, следовательно, если, например, в машине и оказалось такое излишество, как пресловутая функция контроля усталости водителя, то большинство наших соотечественников при виде сигнала о ее неисправности вряд ли сразу же ломанутся в автосервис. Это касается и прочих дополнительных средств активной безопасности, на которые наш брат чаще всего чихает.
Отказ ESP
В отличие от вышеупомянутых умных функций, система стабилизации курсовой устойчивости по умолчанию устанавливается в подавляющее большинство современных машин.
Тем не менее, многие водители также не считают катастрофой появление на панели приборов сигнала о выходе из строя этой функции. Особенно если речь идет о сухом и жарком лете. Хотя все-таки рано или поздно до начала заморозков эту проблему лучше решить, поскольку в экстремальной ситуации на скользкой дороге она может спасти жизнь.