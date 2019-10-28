Индикаторы на панели приборов, с которыми ещё можно ездить, но недолго

Напомним, что загоревшиеся иконки красного цвета на панели приборов прямо говорят об опасности, и требуют предпринять немедленные меры по быстрому устранению неисправности.

Желтые также предупреждают о сбое в работе или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании. А символы зеленого цвета информируют о работе сервисных функций и не дают автовладельцу повода для тревоги.

Наверное, все водители, увидев на панели приборов какой-нибудь красный или желтый сигнал, до конца надеются, что это просто ошибка электроники, и никаких неисправностей на самом деле нет. Поводом для подобной надежды служит такое частое явление в подержанных автомобилях, как горящий сигнал «Check engine». Чтобы понять, что это ложная тревога обычно достаточно снять на мгновение клемы с аккумулятора и подсоеднинить обратно. Нередко этого достаточно, чтобы «Check engine» исчез с панели приборов. Однако, увы, такое случается не всегда, и этот значок действительно предупреждает о серьезных неполадках с мотором.