В России окончательно перестают покупать пикапы

Лидером рейтинга остается «россиянин» — UAZ Pickup. За него рублем проголосовали 2605 россиян с отрицательной динамикой в 2,6%. Вторую строчку занимает Toyota Hilux, разлетевшийся тиражом в 2191 экземпляров. Причем его объемы сбыта выросли на 2%. Замыкает ТОП-3, по данным «Автостата», Mitsubishi L200 с результатом в 1358 автомобилей (-38%).

Стоит отметить, что такое явное падение продаж пикапов (при том, что они и без того занимают менее 0,2% российского авторынка) — не очень утешительная новость для некоторых производителей. Например, для китайцев: ребята из КНР буквально в начале сентября вывели на российский рынок среднеразмерный JAC T6 с ценником от 1 299 000 рублей.

Да и планы японцев по локализации в нашей стране Isuzu D-Max вполне могут так и остаться планами. Кстати, последний недавно сменил поколение и вышел на тайский рынок. В 2020-м году новый «Дэ-Макс» обещал приехать и в Россию. Но шансы на это стремительно тают.