Chevrolet привезет в Россию два кроссовера и седан под другим брендом

К российским дилерам засобирались «паркетники» Chevrolet Tracker и Captiva, а также «четырехдверка» Malibu с узбекским шильдиком. Во всяком случае, об этом сообщает портал «Авто Mail.ru», ссылаясь на собственные источники.

Компактный кроссовер Chevrolet Tracker, известный на некоторых рынках под именем Trax, построен на базе Aveo. В Узбекистане авто оснащается 140-сильной «четверкой» объемом 1,7 л, работающей в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной АКП.

«Паркетника» Captiva вооружен 2,4-литровым мотором мощностью 167 л. с. А в арсенале харизматичного седана среднего класса Malibu — пара движков: двухлитровый турбированный с отдачей в 253 «лошади» и «атмосферник» объемом 2,5 л, выдающий до 186 сил.

Официальной информации о расширении российской продуктовой линейки Ravon пока не было. Но оба кроссовера и седан уже производятся на мощностях UzAuto Motors, так что действительно есть все шансы увидеть их в шоу-румах и нашей страны.